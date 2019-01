300 fabrikker venter på MIR: Fynsk robot ind hos global gigant

- Vi har indgået dette strategiske partnerskab med MIR, fordi de har kapacitet og omfattende viden, der kan hjælpe os med at strømline og optimere vores logistikoperationer. MIR har allerede en afprøvet teknologi, og mange af verdens største multinationale selskaber bruger deres robotter til at øge logistikeffektiviteten, udtaler Eric Moreau, VP Supply Chain & Digital Enterprise, Faurecia Clean Mobility Business Group.

Giganten har i dag 109.000 ansatte fordelt på 300 fabrikker verden over, som leverer autodele til en række bilproducenter som Audi, Fiat, Toyota og Ford for at nævne nogle få af dem. Virksomheden har igennem flere år arbejdet med automatisering, men med MIR-robotterne fra Fyn har virksomheden fundet en løsning, man har store forventninger til.

De har i forvejen leveret robotter til nogle af de største giganter i bilbranchen, men nu skal fynske Mobile Industrial Robots også levere robotter og den nødvendige viden for at øge automatiseringen hos en af verdens førende og største leverandører af autodele franske Faurecia.

Udvider voldsomt igen

Hos den fynske robot-virksomhed, som i 2018 igen tredoblede omsætningen og nu producerer lige så mange MIR-robotter om ugen, som man gjorde på et helt år for blot fem år siden, er man glade for at få en aftale med endnu en stor global aktør, lyder det fra direktør Thomas Visti.

- Og vi er glade for at bidrage til, at Faurecia når deres produktivitetsmål ved at implementere vores fleksible, samarbejdende og sikre mobile robotter, siger Thomas Visti, CEO i MiR.

De stejle vækstkurver hos MIR har flere gange gjort det nødvendigt at udvide såvel produktionen som kontorarealer, når man som sidste år ansatte 75 nye medarbejdere.

- Vi har lige overtaget 1700 kvadratmeter yderligere til produktion og 550 kvadratmeter kontor i Tietgenbyen, siger Thomas Visti.

I dag har MIR 2500 kvadratmeter produktion og 1600 kontor, fortæller Visti, som ser et fortsat voksende potentiale i bilindustrien, som er med til at trække udviklingen inden for brugen af robotter og automation.

- Vi ser generelt et stort potentiale i bilindustrien, der tager fremskridt inden for autonom teknologi i brug hurtigere end de flere andre brancher.

Logistik- og mobile robotter bliver i stigende grad også taget ind i både bilbranchen og i andre industrier. Ifølge nye tal fra IFR - den internationale robotsammenslutning - var mere end hver sjette af af alle de servicerobotter til professionelt brug, som blev solgt i 2017, logistikrobotter. Ifølge IFR vil salget af logistikrobotter stige til ca. 600.000 enheder mellem 2018 og 2021.