2700 nye kunder i butikken: Fynske Bank høstede fra store banker

2018 var året, hvor Fynske Bank satte en offensiv ind i et forsøg på at samle blandt andre nogle af de kunder op, som er flygtet fra de store pengeinstitutter. Og det gav 2700 nye kunder i forretningen og et resultat, som ifølge bankens direktør Petter Blondeau er meget tilfredsstillende.

Svendborg: En forbedret bundlinje og en masse nye kunder i forretningen er nogle af hovedskrifterne for 2018 i Fynske Bank. Ifølge et netop offentliggjort årsregnskab blev det til et overskud på 92,8 millioner kroner før skat mod et plus på 91,5 millioner kroner året før, og det fremgår også af regnskabet, at omkostningerne til personale og administration i samme periode steg med 6,2 procent. Det skyldes dels investeringer i it-systemer, dels at 2018 var året, hvor en større offensiv blev sat ind, fortæller Fynske Banks direktør, Petter Blondeau. - Vores vision og strategi er, at vi godt vil åbne nye afdelinger, så vi undersøgte mulighederne og kom frem til, at timingen ikke var den rette. I stedet kiggede vi på de filialer, vi har i forvejen, for at se, om vi kunne finde potentiale til at udvikle os yderligere, siger han.

Fynske Bank og regnskabet Fynske Bank er resultatet af en fusion mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank.



Petter Blondeau er administrerende direktør.



I bestyrelsen sidder Peter Cederfeld de Simonsen (formand), Assens, Arne Knudsen, Svendborg, Jeppe Gorm Pedersen, Skårup, Niels Peter Nøddeskou-Fink, Gudme, Erik Boel Pedersen, Kolding, Michael Købmand Petersen, Svendborg, Louise Andersen, Middelfart, Kristoffer Martin Rosenkær Marchmann, Svendborg, og Ole Eiler Rasmussen, Vissenbjerg.



Banken har afdelinger i Svendborg, Rudkøbing, Hesselager, Assens, Børkop, Fredericia, Glamsbjerg, Hesselager, Kolding, Middelfart, Nyborg og Odense.



Banken havde i gennemsnit 166 medarbejdere i 2018 - syv flere end året før.



Egenkapitalen er 1,042 milliarder kroner.

Når fiskene svømmer Resultatet blev, at der kom friskt blod til flere udvalgte afdelinger. - Vi ansatte mere personale i Middelfart, Kolding og Odense. Det er byer, hvor vi har en lav markedsandel, men hvor potentialet er stort, siger han og oplyser, at også Svendborg-afdelingen fik en indsprøjtning. - Vi har godt nok en stor del af markedet der, men potentialet er til endnu mere, siger Petter Blondeau. Resultatet blev, at banken fik 2700 nye kunder, så den nu har omkring 45.000 af slagsen, oplyser Petter Blondeau, der erkender, at offensiven også var affødt af, at særligt Danske Bank og Nordea mister kunder i stor stil. - Det er klart, at når der er fisk, der svømmer og skal et nyt sted hen, så vil vi gerne have, at de svømmer hen til os. Vi mener, at det værdigrundlag, vi står på, er efterspurgt. Vi har en lokalbankstrategi og har ingen telefonsluse, som kunder skal igennem. Hver kunde har en kunderådgiver, og jeg tror, det tiltaler mange, der synes, det er sværere at være en lille fisk i en stor dam end en stor fisk i en lille dam, siger direktøren. Ifølge Jyllands-Posten viser en stor undersøgelse, at Danske Bank og Nordea mistede 83.808 kunder i 2018, men Petter Blondeau vil ikke svare på, om det er dem, Fynske Bank har samlet op. - Det ville være upassende, hvis jeg sad og pinpointede det. Men jeg kan oplyse, at det nok er 95 procent af de nye kunder, der kommer fra de større banker, siger direktøren.

Frasalg battede Værd at hæfte sig ved er det også, at aktieinvesteringsselskabet Value Invest, som Fynske Bank var medejer af, blev solgt i 2018. Det indbragte banken 36 millioner kroner, som er overført direkte til bundlinjen, så uden frasalget var overskuddet blevet væsentligt lavere. Ifølge Petter Blondeau har det med konkurrencen på markedet og Fynske Banks offensiv at gøre. For en lav rente er noget af det, der kan lokke nye kunder ind i butikken, og ifølge Petter Blondeau er udlånsrenten i banken i runde tal faldet med et halvt procentpoint. Hvilket altså er udtryk for en bevidst strategi. Og ifølge direktøren har den givet pote. - Vores udlånsbalance er 3,2 milliarder kroner, og vi lånte 155 millioner kroner ud i 2018, end vi gjorde i 2017. Det er jeg ret godt tilfreds med, for i sektoren er udlånene faldet, mens vi altså er gået frem, siger Petter Blondeau.