25.000 ansatte kan få udstedt et rygeforbud

Region Syddanmark arbejder på at indføre en fælles rygepolitik, der skal forbyde samtlige ansatte at ryge i arbejdstiden og på regionens matrikler. Til gengæld vil de ansatte muligvis blive tilbudt et rygestopkursus.

Snart skal den sidste smøg skoddes blandt de ansatte i Region Syddanmark, som lægger op til et totalt rygeforbud for de cirka 25.000 ansatte.

- Vi er i gang med at finde en fælles rygepolitik, der kan gælde for hele regionen. Sygehusene har allerede en nogenlunde enslydende politik, og det vil vi lægge os op ad, så det gælder alle områder, siger regionsdirektør Jane Kraglund.

Rygeforbuddet er tænkt til at gælde samtlige ansatte i regionen, men ikke pårørende og patienter på regionens sygehuse, der fortsat vil kunne benytte udendørs rygeområder.

Jane Kraglund peger på flere årsager til, at det er en god idé at indføre et rygeforbud blandt regionens ansatte. Foruden at rygning er skadeligt, handler det også om, at man som ansat i regionen skal sætte et godt eksempel for patienterne, mener hun.

- Når man arbejder på et sygehus, som er vores største funktion, er man også en rollemodel i forhold til de patienter, vi har med at gøre. Derudover er røglugt også til gene for mange patienter, siger Jane Kraglund.