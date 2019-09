250 ansatte skifter adresse: Elfirma flytter til Tietgenbyen

Masser af fynboer får ny adresse på deres arbejdsplads, når et af Fyns største installationsfirmaer i denne uge flytter til nybyggede lokaler i Tietgenbyen.

Efter mere end 60 år på samme sted skifter installationsvirksomheden Bravida sin Odense-adresse.

Virksomheden, der har 250 ansatte tilknyttet Odense-afdelingen, rykker ud af den store bygning på Svendborgvej 226 lidt syd for Fynske Motorvej, hvor den hidtil har haft hjemme. Indtil 2002 stod der Semco på det store skilt på bygningen, men dengang solgte ejeren, C.W. Obel, virksomheden til svenske Bravida, der allerede på det tidspunkt var blevet Nordens førende installationsvirksomhed.

De nye lokaler ligger på C.F. Tietgens Boulevard i Tietgenbyen. De 5000 kvadratmeter rummer en del med administration og en del med lager og produktion, der rummer alle fag indenfor installation og service.

Produktionen består blandt andet i at fabrikere eltavler til mange af Bravidas byggeprojekter. Sammen med lageret tegner den sig for halvdelen af pladsen.

- Vi havde brug for nye og energirigtige faciliteter, som lever op til dagens krav. Nu har vi fået lyse lokaler og god komfort i hverdagen i Tietgenbyen, der som et ekspanderende erhvervsområde er en helt naturlig placering for Bravida tæt ved flere af vores store kunder og centralt ved motorvejen, siger regionsdirektør Jørn Tønnes fra Bravida ifølge en pressemeddelelse.

- De nye lokaliteter omfatter store og tidssvarende mødefaciliteter, der med vores placering i Odense er oplagte til brug for Bravida Danmarks mange andre afdelinger som centralt mødested for både mindre møder og større arrangementer, siger han.

Ifølge pressemeddelelsen er den nye ejendom moderne og energieffektiv.

Det er langt fra alle 250 ansatte, der kommer til at bruge de nye lokaler hver dag. En stor del af medarbejdernes tid går på byggepladser og hos kunder.

Bravida er Nordens førende leverandør af service- og installationsydelser med godt 11.000 medarbejdere, heraf omkring 2.000 i Danmark.