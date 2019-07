224.000 nye arbejdspladser skabt i USA i juni

Gode jobtal kan sætte centralbanken under pres, for den har signaleret rentenedsættelse, siger analytiker.

I USA blev der i juni skabt 224.000 nye arbejdsplader uden for landbruget, viser tal fra arbejdsministeriet.

Det er et pænt stykke over, hvad der var forventet.

Bloomberg News havde skønnet en vækst på 160.000 arbejdspladser i juni.

Det er en hurtig fremgang efter en nedtur i maj med kun 72.000 nye arbejdspladser.

- Det stærke comeback i jobskabelsen sætter den amerikanske forbundsbank i et stort dilemma omkring renteudviklingen, siger Matthias Dollerup Sproegel, der er analytiker hos Sydbank, i en kommentar.

Centralbanken Federal Reserve har nemlig senest signaleret en rentenedsættelse i USA. Det kan blive sværere, hvis jobtallene vokser. Isoleret set mindsker jobvæksten behovet for kraftige rentenedsættelser.

Hos Nykredit vurderer chefstrateg Frederik Engholm, at det solide comeback i jobvæksten kan holde Federal Reserve fra at sænke renten på mødet i juli, hvor markederne ellers har sat næsen op efter rentesænkning.

De stærke nøgletal fra jobrapporten kommer i kølvandet på, at de sidste måneders nøgletal har været svækket. Frederik Engholm peger på, at Federal Reserve måske vil se tiden an.

- Med aftalen om at fortsætte handelsforhandlingerne mellem USA og Kina i sidste uge og dagens bedring i jobtallene, samt stadig relativt robuste signaler fra servicesektoren og forbrugerne i USA, så kan det sagtens tænkes, at Fed (Federal Reserve, red.) vil se tiden an og vente på yderligere beviser fra nøgletallene, inden man beslutter at trykke på aftrækkeren, siger chefstrategen i en meddelelse.

Vækstafmatningen har ikke i samme grad været udtalt i USA, og afmatningen i vækstudsigterne har endnu ikke sat deres spor på aktiemarkederne. De seneste måneders dårligere økonomiske nyheder fik Federal Reserve til åbne døren for rentenedsættelser.

Andre tal fra beskæftigelsesrapporten beretter om, at beskæftigelsen i den private sektor voksede med 191.000 ansatte i måneden mod en ventet stigning på 150.000.

Arbejdsløsheden voksede med 3,7 procent mod ventet 3,6 procent, som var niveauet i maj.