22-årige Rasmus starter virksomhed efter virksomhed: - Jeg må ikke stå stille

Rasmus Lund har været iværksætter, siden han gik i gymnasiet. Nu læser han til produktionsingeniør på SDU, men det har ikke fået ham til at sænke farten på iværksætteriet. Tværtimod.

Allerede inden Rasmus Lund var færdig med gymnasiet, var han i gang med sin første virksomhed. Sammen med to af sine medstuderende så han muligheden for en at lave en forretning. Nu har han som 22-årig været med til at starte og sælge to virksomheder. Det stoppede ikke der. Senest har han stiftet kommunikationsbureauet Vigilant med businesspartneren Christian Fuglsang, for Rasmus Lund vil for alt i verden undgå, at hans hverdag bliver for forudsigelig. - Når der går for meget drift i det, og arbejdet bliver rutinepræget, forsvinder motivationen for mig. Den skal være der, når jeg lægger så mange timer i det. Derfor skal jeg hele tiden have noget nyt at arbejde med, forklarer Rasmus Lund. Hvor mange unge vælger at bruge deres opsparinger på at rejse, valgte Rasmus Lund at bruge sin opsparing på at starte sin første virksomhed. Det var et sats, men han føler, at han ved at gribe usikkerheden ved hornene har gennemgået en stor personlig udvikling. - Inden jeg startede, turde jeg ikke give mig i kast med sådan nogle ting. Det er jeg meget mere åben overfor nu. Jeg føler ikke, at der er ting, der holder mig tilbage mere, siger han.

Iværksætteri i Danmark I 2017 var der 19.200 nye iværksættervirksomheder i Danmark, hvilket er væsentlig under niveauet i 2007, hvor der blev skabt 24.600 virksomheder. Antallet af nye iværksættervirksomheder inden for brancherne information og kommunikation samt videnservice er dog over niveauet i 2007.Antallet af nye iværksættervirksomheder var i 2017 tættere på niveauet fra 2007 i hovedstadskommunerne og i de store bykommuner end i oplands- og landkommuner.



Tre ud af fire nye iværksættere i 2017 var mænd, og over halvdelen af de nye iværksættere havde enten en erhvervsfaglig uddannelse eller var ufaglærte. En større andel af personerne med lange uddannelser blev dog iværksættere i forhold til personer i de øvrige uddannelsesgrupper.



I 2017 var der flere nye iværksættere i alderen 15-24 år og 45-70 år, end der var i 2007, mens der var færre nye iværksættere mellem 25 og 44 år.



Kvinderne startede i 2017 typisk ny virksomhed inden for serviceerhvervene, mens mændene oftest etablerede virksomhed inden for videnservice og bygge og anlæg.



Kilde: Danmarks Statistik: Iværksætteri i Danmark, udgivet 8. november 2018.

Rasmus Lund startede sin seneste virksomhed, Vigilant, sammen med businesspartnered Christian Pedersen i februar. Foto: Nils Svalebøg

Har konkurrencegen i sig Rasmus Lund tog en teknisk eksamen på Odense Tekniske Gymnasium. Linjen, han gik på, var en iværksætterlinje, og det er til dels der, tankerne om at være selvstændig stammer fra. Linjens forløb sluttede med et projekt, som Rasmus Lund skulle udvikle og pitche for et dommerpanel til konkurrencen Unge Forskere med sin gruppe. Det blev til en finaleplads, og det var med til at give fornyet blod på tanden. - Jeg har konkurrencegenet i mig, så det gav ekstra gejst at få en god placering. Det viste mig, at jeg er på vej i den rigtige retning, så det betød helt sikkert noget for mig at have den oplevelse, fortæller Rasmus Lund. Nu læser han til produktionsingeniør på SDU, og det går godt i spænd med iværksætteriet. - Jeg tror, det, jeg kan bruge fra min virksomhed, er det med at styre tingene og sætte mig selv i gang. Det, jeg trækker over fra uddannelsen, er den strukturerede og analytiske tilgang. Det giver også adspredelse at kunne lave forskellige ting, så jeg ikke kører død i nogen af dem, forklarer han. Siden februar har Rasmus Lund drevet Vigilant med Christian Fuglsang fra Odense Kommunes iværksætterhus Stjerneskibet. Og hvis han ikke er hjemme eller på SDU, er han der.

Rasmus Lund tilbringer det meste af sin tid på SDU og iværksætterhuset Stjerneskibet. Foto: Nils Svalebøg

80 timer om ugen De fleste universitetsstudier kræver samme mængde tid som et fuldtidsarbejde, og det er ikke anderledes for Rasmus Lund. Han føler dog ikke, at iværksætteriet tager tid fra hans studie. - Jeg går rigtig meget op i mit studie, og jeg har hele tiden sagt, at det ikke må gå ud over min uddannelse, så jeg bruger 40 timer om ugen på uddannelsen. Virksomheden tager lige så meget tid, så det løber op med døgnets timer. Men jeg synes, det er sjovt, så jeg tager det ikke som slid og slæb. Selvom langt de fleste timer går med bøger, opgaver og arbejde, er der også et socialt liv, der skal plejes. - Jeg dyrker stadig det sociale, så meget jeg kan. Det er på et lidt mere struktureret plan, hvor jeg ikke tager så mange impulsive beslutninger. Jeg finder stadig tid til at være med til fredagsbarer, fester og festivaler. Måske bare ikke samme grad som mange andre.

Fokus på Vigilant Nu har Rasmus Lund efterhånden fået en del erfaring med at starte virksomheder. Det gør det lettere at starte noget op, så snart han ser et hul i markedet. - Der er ikke én opskrift på, hvordan man starter en virksomhed. Det afhænger af branchen, selvom der selvfølgelig er grundelementer, der går igen. Nu har jeg startet virksomheder indenfor detail, fødevarer og bureaubranchen, og det bliver nemmere og nemmere hver gang, jeg starter en ny virksomhed, mener han. De to virksomheder, han har været med til at starte og sælge, er Uniglas, der solgte glas-serier, som ellers ikke kunne fås i Danmark, og Nutson Avenue, der er en abonnement- og leveringsordning på nødder. Fokusset på kommunikationsvirksomheden har indtil videre ingen bagkant. - Hvis Vigilant udvikler sig, som den gør nu, håber jeg, at jeg kan fortsætte i bureauet, siger Rasmus Lund, der dog ikke lukker døren for at lave ingeniørarbejde, når han er færdig med uddannelsen. Det er dog svært at sige noget konkret om, hvor han vil ende: - Lige nu er det svært at sige, hvad det skal ende med, men det skal i hvert fald være en ledelsesstilling, hvor jeg hele tiden kan mærke, at jeg rykker mig. Jeg kan ikke se mig selv i en stilling, hvor jeg ikke bevæger mig i en eller anden retning. Jeg må ikke stå stille.