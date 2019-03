15-årige Valdemar Hermansen: - Jeg har investeret i kryptovaluta for min løn

Ahmad Khorani på 14 år har ligesom Valdemar Hermansen formået at lave en opsparing ud af de lommepenge, han får for at ordne huset og haven hos sine forældre. Han drømmer om at blive selvstændig.

Og netop det at lave en opsparing er vigtigt, at de unge mennesker fokuserer på, mener personlig rådgiver i Danske Bank, Elsebeth Schou Larsen.

- Jeg bruger mest mine penge på tøj, hvis det er noget lidt dyrere tøj, som mine forældre ikke vil betale. Og så har jeg tidligere prøvet at købe kryptovaluta for noget af min løn. Men jeg har også bedt min far om at overføre noget af min løn til min opsparing, lyder det fra 15-årige Valdemar Hermansen, der arbejder på et pizzeria seks timer om ugen.

Pengeugen er et samarbejde mellem bankerne, Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening.Pengeuge foregår i år fra 11.-15. marts i 7.-9. klasser landet over.16.000 folkeskoleelever bliver i ugens løb undervist i økonomi.Formålet er at give eleverne finansiel forståelse og viden om digital sikkerhed.Gæsteunderviserne på skolerne kommer fra bankverdenen.Finans Danmark er interesseorganisation for blandt andet bank og realkredit i Danmark.Vil du vide mere om pengeugen, så klik ind på www.pengeuge.dk

Fremtidens drømme

De 23 elever i 8.a har pakket deres mobiler væk og lytter nøje efter. Pengeuge er startet, og klassen har besøg af Elsebeth Schou Larsen, der skal lære eleverne om privatøkonomi. Pengeuge er lavet i et samarbejde mellem bankerne, Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening. Det er første gang i år, at skolen er tilmeldt Pengeuge, der har eksisteret siden 2014.

- Jeg har meldt klassen til, fordi jeg synes, at det kunne være meget sundt, at eleverne tidligere lærer, hvad penge egentligt er. Og så er det godt, at de prøver at arbejde ud fra, hvad deres drømme koster i virkeligheden. Og hvad der skal til, for at de kan få det, de drømmer om, fortæller Pia Madsen, der er matematiklærer i 8.a.

På tavlen bliver eleverne præsenteret for Milles drøm om at komme på sprogrejse efter 9. klasse. Men det kræver, at Mille sparer penge sammen. Derfor spørger Elsebeth Schou Larsen, om eleverne har nogle drømme, som de vil spare sammen til.

- Jeg vil bare gerne være multimilliardær, lyder det fra den bagerste del af klassen.

Men hvordan eleven vil blive multimilliardær, har han ikke noget svar på. Blandt de mere realistiske bud er en drøm om at blive selvstændig, et sæt fra Gucci og en ny skærm på telefonen. Og her falder snakken igen på opsparing.

Elsebeth Schou Larsen fortæller eleverne, at det er vigtigt at have en opsparing. Det giver mulighed for, at man kan tage penge fra den, når man mangler penge. Og det kan afhjælpe, at man ikke optager de hurtige kviklån med meget høje renter.