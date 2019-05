130 ledere samles: Fynske firmaer skal tænke globalt

Der er ikke længere til Svendborg end Saudi-Arabien, hvis man bevæger sig online på nettet.

Det er erfaringen hos virksomheden Rasm. Holbeck Hydraulik, hvor adm. direktør Michael Harder på få år har formået at skabe en international profil og kundebase ved at være langt mere aktiv online.

Det bør langt flere af Fyns små- og mellemstore virksomheder gøre, lyder opfordringen fra Michael Harder, som tirsdag eftermiddag har mulighed for at levere sin punchline direkte til 130 ledere, når han taler ved den udsolgte konference Leaders Of Tomorrow 2019 på First Grand Hotel i hjertet af Odense.

- Hvis de ikke sadler om i tide, risikerer de at dø, lyder det kontant fra Micael Harder.

Bæredygtighed, digitalisering og rekruttering står øverst på dagsordenen, når bl.a. Michael Harder, Rasm. Holbeck Hydraulik og Susanne Blix, BoligGruppen taler om innovativ ledelse og digitalisering. Konferencen får også besøg af cheftræner v. Odense Håndbold Jan Pytlick, Camilla Haustrup Hermansen fra PlusPack samt Jesper Bach fra TriVision, som alle vil give deres syn på morgendagens lederskab.

De fem talere får også følgeskab på scenen af adm. direktør Martin Brems fra strategibureauet Brems & Co., som står bag konferencen. Han har selv hjulpet en række firmaer på Fyn med at tænke nyt strategisk, digitalt og se på kunderne på en ny måde. Det er bl.a. internationalt tunge fynske virksomheder som Umbraco og Micro Matic, der har været til konsultation hos Brems, der er helt enig med Haarder i, at flere fynske virksomheder skal tænke ud af boksen og ud af Fyn.

- Hvis ikke du er visionær og har et højt drive for at udvikle konstant, så kommer du ikke videre med din forretning, siger han.

Siden Michael Harder for to år siden overtog Rasm. Holbeck Hydraulik, har han med et nyt team formået at fordoble virksomhedens omsætning ved at tænke globalt og digitalt fra starten. Rasm. Holbeck Hydraulik er en af Odenses ældste tekniske grossist-virksomheder fra 1830, men Michael Harder er ikke i tvivl om, at virksomheden på sigt ikke vil kunne overleve uden de nye service- og digitaliseringsinitiativer, der er sat i gang nu.

- Vi er i fuld gang med at udvikle et helt nyt digitalt forretningskoncept, der skal forandre hele samhandlen af produkter på globalt plan i vores branche.