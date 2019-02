12 år i Danmark og 12 i karakterbogen: Fast job sikrer heller ikke Azadeh ophold

Iranske Azadeh Zare har i løbet af sine 12 år i Danmark uddannet sig og fået fuldtidsjob, og hun er skuffet over, at hun nu må vente yderligere tre et halvt år med at søge om permanent ophold.

For 39-årige Azadeh Zare fra Iran har det været en 12 år lang kamp at komme på plads i det danske samfund og blive klar til det faste job, hun netop har skrevet under på hos Lindø Port of Odense efter et praktikforløb, der endte med et 12-tal for hendes svendeprøve.

Dog lever hun stadig med uvisheden om, hvorvidt hun kan få lov at blive i Danmark på den lange bane. Hun fortæller, at hun, hver gang hun har nået et nyt mål på uddannelses- eller jobfronten, har fået en anderledes besked om sine muligheder for permanent ophold, fordi reglerne i mellemtiden er blevet strammet.

- Jeg havde fået at vide af Udlændingestyrelsen, at hvis jeg fik en fast kontrakt, kunne jeg få permanent ophold. Men nu har de lavet det om til, at man skal have været i arbejde i tre et halvt år, siger Azadeh Zare.