100.000 kroner for den bedste idé: Studerende konkurrerede om den bedste opfindelse

De to er i gang med at bygge en prototype. Dommerne stillede spørgsmål til, om teknologien virker, men det forsikrer de to, at den gør. Ligesom det andet hold studerende fra SDU er Petra Piskor og Alina Kühnherz en del af SDU's talenthold, som mødes i weekender til ekstraundervisning i innovation. Alina Kühnherz, der læser en kandidat i Odense i økonomi og forretnings-ledelse, siger:

- Vi skal ikke bare erstatte førerhund og blindestok. Vi vil lave en halskæde, som blinde er stolte af at gå med og giver dem en følelse af, at de kan gøre alting og have nogle andre superkræfter end folk, der kan se, forklarer hun.

Onsdag var de to SDU-studerende blandt finalisterne til opfinderkonkurrencen Venture Cup, som for tredje år blev afholdt i Odense. Deres virksomheds-koncept hedder Auralis, og Petra Piskor uddyber visionen, som hun og Alina Kühnherz netop har fremlagt for et dommerpanel bestående af erfarne erhvervsfolk:

Petra Piskor, 23, og Alina Kühnherz, 24, er i gang med at udvikle en halskæde, som kan give blinde en sjette sans. Den registrerer objekter i omgivelserne, og den blinde eller svagtseende kan derefter mærke på huden, om for eksempel en bil er på vej fra højre. De har spurgt blinde og svagtseende, hvad de synes om idéen, forklarer Petra Piskor, der læser en kandidat i information, teknologi, produktion og design på SDU i Kolding.

- Men det er vigtigt at sige, at det ikke er en erstatning for de, der får medicinsk behandling for menstruationssmerter, understreger hun.

Lizette Jakobsen, 27, der er uddannet sygeplejerske og læser en kandidat i klinisk sygepleje, forklarer, at varmebæltet vil kunne hjælpe nogle kvinder til at gå på arbejde og passe en hverdag, frem for at være sygemeldte med menstruationssmerter tre dage om måneden.

- Menstruationssmerter er et tabu, og der er mange misforståelser, fordi mænd ikke forstår det, siger ét af fem-mands-gruppens to mandlige medlemmer, 27-årige Sanjeev Yoganathan, der studerer Health and Welfare Technology.

MenoCare hedder produktet, som SDU's andet deltagerhold i Venture Cup er i gang med at udvikle. Det er et diskret varmebælte, som afhjælper menstruationssmerter. Det føles som en varmepude, der går rundt om livet, og varmen øger blodkredsløbet og løsner op i musklerne, hvilket kan afhjælpe menstruationssmerter. Holdet fortæller, at de bryder med et tabu.

Elsker hurtighed og adrenalin

Fælles for de to SDU-hold i Venture Cup, hvor i alt 20 hold dystede om 100.000 kroner, er, at deltagerne er med i SDU's talenthold for særligt motiverede og dygtige studerende, og at de elsker at se tingene ske. Petra Piskor fra Auralis siger:

- Jeg elsker udfordringen, adrenalinen og beruselsen ved at tage chancer. Lige nu mærker jeg det, imens vi venter på at få at vide, hvordan vores pitch gik.

At arbejde frem mod en deadline til Venture Cup har været en motivation, fortæller Eva Johanni, 26, der læser en master i Brand Management og Marketing Communication.

- Jeg var overrasket over, hvor hurtigt og nemt det gik at komme i kontakt med et firma, som ville hjælpe os med at lave en prototype.

Ingen af de to SDU-hold løb med Venture Cups hovedpris, men Auralis vandt i kategorien Service Innovation, som var én ud af i alt fem kategorier, der blev dystet i.

De øvrige kåringer gik til hold fra Danmarks Tekniske Universitet. Holdet Invena Flow Supervisor, som arbejder med intravenøs flowmåling og monitorering, blev konkurrencens endelige vindere.