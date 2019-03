For mindre end et år siden lagde amerikanske Teradyne 1,7 milliarder kroner for den fynske robotvirksomhed Mobile Industrial Robots, som siden har ansat 100 mand yderligere og i den kommende uge forventer at præsentere sit første regnskab som del af den amerikanske koncern med et plus, der er større end budgetteret.

Og amerikanerne kan glæde sig over en væsentlig forøgelse af overskuddet, som kommer til at slå forventningerne, lyder det fra MIRs hovedkvarter i Tietgenbyen.

Et år efter er MIR så klar til at sende sit første regnskab på gaden som del af Boston-koncernen, der allerede i 2015 havde den store pung fremme, da man overtog Universal Robots i Odense for 2,3 milliarder kroner.

Mobile Industrial Robots (MIR) havde netop offentliggjort et 2016-regnskab med et plus på 4,5 millioner kroner før skat og sendt firmaets 75 ansatte på en fælles weekendtur til Barcelona, da Odense-virksomheden i april sidste år blev overtaget af den amerikanske koncern Teradyne for 1,7 milliarder kroner.

Morgenkaffen galt i halsen

Set i lyset af det var Thomas Visti ved at få morgenkaffen galt i halsen, da han læste Fyens Stiftstidende lørdag, hvor de amerikanske ejere Teradynes nye regnskab blev refereret. Teradyne udsendte sit regnskab fredag eftermiddag amerikansk tid.

Her kan man læse, at MIR skulle have bidraget med et underskud på 50 millioner kroner i løbet af 2018. Teradyne skriver følgende om Odense-opkøbet på side 76 i regnskabet:

"For the period from April 25, 2018 to December 31, 2018, MIR contributed $24.1 million of revenues and had a $ (7.6) million loss before income taxes."

Et underskud på omkring 50 millioner kroner er dog meget langt fra den virkelighed, som MIR præsenterer i sit kommende regnskab, understreger Thomas Visti.

- Det er formentlig ikke forkert, for det er det, der står, men det er ikke et tal jeg kender, og det er ikke den virkelighed, vi kender herude fra, siger direktøren, som selv er ved at undersøge de amerikansk tal.

- Det kan være amerikanske regnskabsprincipper og opkøbet af os der gør, at det tal dækker over en række ting. Men det er i hvert fald ikke et udtryk for, hvordan det er gået hos os eller det regnskab, vi præsenterer lige om lidt, siger Thomas Visti til Fyens Stiftstidende.