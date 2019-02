10-årige lån med 0 procent i rente - på dyster baggrund

For første gange nogensinde blev der i denne uge udbudt 10-årige lån i huset med 0 procent i rente. De stadigt lave renter betyder både, at det bliver lidt nemmere at blive kreditgodkendt, og at huspriserne typisk orienterer sig opad. Det hele er dog på en dyster baggrund med pessimisme omkring økonomien, men den bør snart være slut, og det vil betyde stigende renter, vurderer dagens klummeskriver Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea.

Der er i den forløbne uge sat endnu en bemærkelsesværdig rekord på det danske boligmarked. For første gang nogensinde har flere realkreditinstitutter nemlig åbnet en 10-årig realkreditobligation med en kuponrente på 0 (nul) procent. Det er aldrig set før, at en obligation med en så lang løbetid er blevet solgt med en så lav kuponrente.

Dog skal det dog retfærdigvis tilføjes, at selv om kuponrenten på den nye obligation er nul, så er den effektive rente, som boligejerne kommer til at betale, fortsat positiv. Det skyldes, at kursen på den nye obligation sælges til en kurs, der ligger noget under 100, og dertil kommer også gebyrer og bidragssats til realkreditinstituttet for at formidle obligationerne.

De nye 10-årige obligationer kommer som kulminationen på en længere periode, hvor de lange danske boligrenter er faldet kraftigt. Over det seneste år har det presset kursen på det toneangivende 30-årige fastforrentede 1,5 pct. lån op fra ca. 92,5 til nu 97,5 - det giver den laveste rente nogensinde på et almindeligt 30-årigt fastforrentet bolig. Dermed har det aldrig været billigere at optage et fastforrentet realkreditlån, ligesom det aldrig har været nemmere at blive godkendt til at låne.

Inden glæden over de faldende renter bliver alt for stor, er det dog vigtigt at huske, at de kraftige rentefald sker på en dyster baggrund. Det skyldes nemlig, at der er en stadig større frygt for en global opbremsning i væksten. Frygten næres både af et markant fald i erhvervstilliden i store dele af verden og af den igangværende handelskrig mellem USA og Kina.

Dertil kommer, at mange lande ikke har det finans- og pengepolitiske råderum til at føre en ekspansiv økonomisk politik, hvis det skulle blive nødvendigt. For mens nogle centralbanker har strammet pengepolitikken de senere år, er der fortsat mange, som kun lige eller slet ikke er begyndt. I Danmark har Nationalbanken således stadigvæk en rente på -0,65% - og det selv om vi står i en situation, hvor beskæftigelsen aldrig har været højere.

Men hvad sker der med dit realkreditlån, når renten falder?

Renteændringer påvirker ikke ydelsen på et fastforrentet realkreditlån, fordi renten er fast i hele lånets løbetid. Det månedlige budget påvirkes derfor heller ikke. De faldende renter åbner dog mulighed for, at boligejere med et fastforrentet lån kan konvertere til et lån med en lavere rente. Dermed kan disse boligejere få en lavere månedlig ydelse og samtidigt have den fordel, at de kan reducere deres restgæld, hvis renten stiger, da en rentestigning vil få kursen på deres obligationer til at falde

For boligejere med variabelt forrentede lån, f.eks. rentetilpasningslån i form af F1-, F3- eller F5-lån eller Kort Rente-lån, sker tilpasningen automatisk næste gang, deres lån får ny rente. Disse boligejere er dermed de første, der umiddelbart får glæde af, at boligrenterne er faldet - om end faldet i de korte renter har været noget mindre end i de lange.

Også for nye boligkøbere har de faldende renter en stor betydning. Alle boligkøbere skal nemlig kreditgodkendtes til, at de kan tilbagebetale et fastforrentet lån med den aktuelle 30-årige rente - i øjeblikket 1,5 pct. Når først boligkøberen er kreditgodkendt, kan boligkøberne vælge mellem andre låntyper.

Dog gælder der særlige regler, hvis man vil købe en bolig i de såkaldte vækstkommuner (København og Århus) og gerne vil have et variabelt forrentet lån. Så skal der laves en ny kreditvurdering med en rente på i øjeblikket 4 pct. for at sikre, at boligkøberne også kan tilbagebetale deres lån, selv om renten stiger i fremtiden.

Så når renten falder, bliver det billigere at låne penge, og boligkøberen kan ofte låne et større beløb, uden af den grund at trække flere penge op af lommen. Af selv samme grund er der normalt en meget klar sammenhæng mellem faldende renter og stigende boligpriser.

Det helt store spørgsmål er imidlertid nu, om renterne kommer til at falde yderligere? Kunne man for eksempel forestille sig, at der i fremtiden vil blive åbnet en 30-årig realkreditobligation med en kuponrente på 0 procent?

Det tror jeg ikke, der gør. I samme åndedræt skal jeg dog også være den første til at erkende, at jeg for bare et år siden aldrig have troet, at renterne ville komme så langt ned, som de er i dag.

Men grunden til, at jeg tror på, at de danske boligrenter nu trods alt er tæt på bunden, er, at de finansielle markeder er blevet for pessimistiske på de fremtidige vækst- og inflationsudsigter for euroområdet. Således forventer jeg, at væksten i euroområdet vil begynde at tiltage igen i løbet af 2019.

Samtidig tror jeg også, at de seneste års betydelig fald i arbejdsløsheden vil udløse et øget lønpres, der igen vil være med til at presse inflationen op. Det vil få investorerne til at fokusere mere på den underliggende økonomiske fremgang i euroområdet snarere end frygten for vækstopbremsning og den i øjeblikket høje politiske usikkerhed.

Sker det, vil det med meget stor sandsynlighed få renterne til at bevæge sig væk fra den nuværende historisk lave bund.