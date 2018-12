1 + 1 er 3: To mindre robotfirmaer går sammen

To mindre odenseanske robotvirksomheder, som begge er med i robotklyngen Odense Robotics, vil stå stærkere på markedet og har derfor sluttet sig sammen til én, Robot Nordic.

Firmaet Eltraco Automation er fusioneret med Robot Nordic, som er navnet på den nye virksomhed med tilsammen 15 ansatte. Og der er flere på vej, idet der skal ansættes nye medarbejdere, oplyser Michael Hye Nielsen, adm. direktør i Robot Nordic.

De to virksomheder kender hinanden godt, idet de gennem årene har trukket på hinandens kompetencer i forbindelse med automatiseringsprojekter. Eltraco som ekspert i mekaniske løsninger, Robot Nordic som softwarespecialist.

- Det giver rigtig god mening, at Eltracos Automationsafdeling bliver en del af vores organisation. På den måde sikrer vi en masse knowhow internt i virksomheden, lyder det fra Michael Hye Nielsen, Robot Nordic.

Også adm. direktør i Eltraco Automation, Mikael Thomsen, ser store fordele i fusionen:

- Vi står stærkere, hvis vi går til markedet som én enhed frem for som to separate virksomheder. Vi tror på, at vi ved at fusionere vore respektive kompetencer kan få en plus en til at blive tre, siger han.

Fusionen af de to virksomheder foregår rent teknisk ved, at Robot Nordic overtager Eltraco Automations automatiseringsafdeling, mens ejeren af den del, Mikael Thomsen, køber sig ind i Robot Nordic og får sæde i både ledelsen og bestyrelsen.

Eltraco Automations SMT-afdeling fortsætter uforandret under samme navn med samme medarbejdere og agenturer som hidtil under ledelse af Mikael Thomsen.

Hovedkvarteret er Eltraco Automations hidtidige adresse på Højager i det nordlige Odense.