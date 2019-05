- Jeg ønsker et positivt aftryk på den grønne omstilling

FREDERICIA/KOLDING:

Hvad har fået dig til at sige ja til at stå i spidsen for Center Danmark?

Center Danmark kan levere et positivt bidrag til den grønne omstilling, og jeg har som person et stort fokus på de klimaudfordringer, vi som samfund står overfor.

Center Danmark vil danne bro mellem forskning og forretning gennem udvikling af nye it-intelligente produkter og løsninger. Så koblingen mellem det tekniske og det forskningsfaglige, forretningsudvikling og partnerskaberne og potentialet i at skubbe positivt til den grønne omstilling gør, at det er en udvikling, som jeg er stærkt motiveret til at deltage i.

Jeg er ydmyg over for det ansvar, jeg er blevet givet, men jeg håber og tror på, at jeg kan løfte Center Danmark til at realisere de visionære og ambitiøse potentialer.

Hvad har du gjort dig af tanker, inden du sagde ja til jobbet?

Jeg har gjort mig tanker både i forhold til det personlige og det faglige, og hvad potentialet er med Center Danmark. Jeg mener, at vi i samarbejde med de partnere, der allerede er om bord, kan indfri det ambitiøse potentiale.

Vi kommer til at skabe løsninger, der sætter endnu mere fart på den grønne omstilling og vil gøre den så billig og effektiv som muligt for os borgere i Danmark.

Hvad er det for et job, du møder ind til 1. juni?

Det er en stor opgave, der ligger foran mig med at bygge Center Danmark op og at imødekomme de visioner, det er etableret på. Det første, jeg vil gøre, er at komme i indgående dialog med alle vores partnere, så vi sammen får skabt en plan for det fremtidige samarbejde.

Center Danmark har også en nøglerolle i projektet Flexible Energy Denmark gennem Innovationsfonden. Det er en god platform at starte på, fordi det er i direkte tråd med Center Danmarks strategi.

Hvem skal du gøre det sammen med?

Center Danmark skal udvikles i tæt samarbejde med partnerne, for det er ad den vej, der dannes bro mellem forskning og industri, så det vil være et centralt omdrejningspunkt for mig. Indtil videre er jeg den eneste ansatte i Center Danmark, og jeg skal lige danne mig et overblik, før jeg kan sige noget om, hvordan Center Danmark skal udvikle sig som organisation.

Hvordan skal forskningen foregå?

Det vil være i samarbejde med de partnere, som er i Flexible Energy Denmark og selvfølgelig med de partnere, som er gået sammen om at etablere Center Denmark. Det vil være hos dem og sammen med dem, at vi vil komme til at udøve den første forskning og udvikling.

Klima er et centralt tema i valgkampen. Hvad kommer det til at betyde for dit arbejde og det center, der er under opbygning?

Klimaudfordringen er nok den største udfordring, vi som samfund står overfor, så jeg håber selvfølgelig, at emnet får noget tyngden i valgkampen, men også når vi borgere skal sættes vores kryds.

Det har vist sig at være økonomisk positivt for Danmark at investere i at gå foran med udvikling af grønne energiteknologier. Vindbranchen er et godt eksempel på, at Danmark har etableret sig som globalt hotspot for viden og arbejdspladser.

Hvilken betydning kommer centret til at have for dansk erhvervsliv?

Center Danmark er et nationalt living lab, og det skal danne platform for, at danske virksomheder kan generere nye innovative energiteknologiske løsninger både nationalt og internationalt. Partnerne vil få adgang til big data og intelligente algoritmer, og derigennem vil de kunne udbygge deres viden og styrke deres produkter og vækst.