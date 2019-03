- Fjordenhus er vores svendestykke

Det roste Fjordenhus er med et blevet et nyt vartegn for Vejle og en populær destination for nysgerrige arkitekturinteresserede. Det 28 meter høje byggeri står uden en eneste ret linje, og det gør Fjordenhus til en arkitektonisk kræftpræstation, der blandt andet blev mulig med hjælp fra robotvirksomheden Odico.

- Det er vores virkelige svendestykke, siger direktør Anders Bundsgaard, om byggeriet, der er tegnet af Olafur Eliasson og bygget af entreprenørvirksomheden Jorton.

Gennem syv år har virksomheden lavet 250 projekter, men byggeriet i Vejle overgik alt i skalaforhold.

- Udfordringen med opgaven var ikke geometrien. Vi kan lave noget, der er langt mere avanceret. Udfordringen var størrelsen. Huset er rigtigt stort, siger han.

Odico leverede 4500 kvadratmeter flamingo til byggepladsen i Vejle. Det svarer til cirka 110 lastvognlæs, som er skåret af robotter på virksomhedens værksted i Odense. Det var her, idéen til den mobile Factory on the Fly opstod.

- Hvis vi kunne flytte robotter ud på byggepladser, så kunne vi hjælpe med tilskæringen af byggematerialer på byggepladser, og det behøver ikke kun være avancerede betonstøbeforme.

Fjordenhus består af et råhus af beton, der er støbt med hjælp fra de 4500 kvadratmeter støbeforme. Formene er sat sammen i et puslespil, der bygges op i et forskalningssystem, så det bliver stående, når betonen hældes i formen. Derefter er formene pillet af, og huset er muret op.

- Normalt sætter man nogle store, firkantede kasser op og støber i dem, men når man er Olafur Eliasson, tegner man noget, hvor der ikke er en eneste ret vinkel. Det eneste alternativ til vores teknologi var at bukke det i træplader. Udover at det er tidskrævende, er der også udfordringer i at bukke træplader, så du får det, der står på tegningen. Vi er inden for nogle millimeters nøjagtighed. Når du kan lave et træskib, kan du også lave huset på den måde, men udfordringen er tiden. Tiden er en afgørende faktor, siger Anders Bundsgaard.

- Det er fedt, at der stadig er nogle her i landet, som har ambitioner. Jeg ved ikke, om vi har bygget så flot, siden vi byggede domkirkerne. Det er helt vildt, og hvor kunne man lære noget af det i København, siger Anders Bundsgaard.