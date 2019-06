HOLSTEBRO: - Alt starter og slutter med god ledelse, så enkelt og præcist kan jeg sige det, pointerer direktør Dorte Martinsen.

- Jeg skal som leder være rollemodel og gå forrest med det gode eksempel, og det er vigtigt, at jeg som leder er en del af det hele på kryds og tværs. Her på BM Silo lyder det ofte, når vi har en udfordring, så laver vi bare en Dorte, og det er nok et klart udtryk for, at jeg som leder er dybt involveret i alle dele af virksomheden.

Dorte Martinsen bruger mange kræfter på at være nærværende og at komme rundt i alle kroge af virksomheden.

- Husk at gå en tur, husk at sige go' morgen til alle og kage til kaffen. Er der noget, der driller, vær ærlig, oprigtig og åben om alle udfordringer, lyder opfordringen fra den nordvestjyske direktør.

Dorte Martinsen er konstant på jagt efter skjulte potentialer hos sine medarbejdere, og hun spørger gerne: Hvad er du ellers god til? Hvad laver du i din fritid?

- Vi skal hele tiden huske at udvikle hinanden, påpeger hun.

For Dorte Martinsen som direktør for BM Silo handler succes ikke kun om vækst og digitalisering. Hun har netop gennemført en omfattende automatisering, og projektet er gennemført "helt nede på jorden, det er vigtigt, at alle er med."

Dorte Martinsens interesse for personalepleje har for nylig givet hende en CSR-pris. Produktionsplanlægger Gitte Lillelund er et godt eksempel på personalepolitikken på BM Silo.

Gitte Lillelund er uddannet maskinsnedker, og efter en skulderskade har hun taget en uddannelse som teknisk designer på revalidering på BM Silo, og siden er hun blevet produktionsplanlægger, fordi det blandt andet viste sig, at hun var god til at snakke med folk og tage ansvar.