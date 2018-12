UHD: Få film er mere oplagte at få genudgivet på UHD end The Matrix-trilogien. De tre film lever til fulde op til, hvad man kunne håbe - både hvad angår lyd, men især billede. Selvom de er blevet restaureret og genudgivet på blu-ray allerede, er de nye UHD'er et overraskende stort skridt op.

Der er så mange scener i især den første film, som virkelig nyder godt af HDR. De skarpe lys fra sirener og lommelygter, den store kontrast, første gang Neo indlæses i The Construct, samt alle detaljerne i de mange mørke scener - og i det meget mørke tøj. Især den første film klarer løftet flot, da der her er en meget mindre grad af åbenlys CGI, end i de to efterfølgere - de effekter klarer sig sjældent godt på den lange bane.

Filmene er desuden pakket med en stor del af de special features, som fans af filmene sætter pris på - dog mangler Animatrix af uransaglige årsager.