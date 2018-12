Test af Citation 100: Intelligent og velspillende højttaler i anonymt design

Man bliver i den grad afhængig af at have en stemmestyret smarthøjttaler i sit hjem. Det må jeg sande efter i tre uger at have testet en ny højttaler fra amerikanske Harman Kardon, der med sin nye produktserie "Citation" tager kampen op mod Sonos' trådløse multirumshøjttalere.

Citation 100 er én af de mindste modeller i serien, som alle har det tilfælles, at de har indbygget Googles personlige assistent (der taler dansk), så man blot ved at sige "Hey Google" kan sætte musik på, tænde for radioen eller få svar på et simpelt spørgsmål.

Min testhøjttaler blev placeret i mit køkkenalrum, og jeg fandt ud af, at netop køkkenet er et genialt sted at placere en smarthøjttaler. For hvor tit står man ikke med hænderne i en pizzadej eller med fedtede fiskehænder og har brug for at skrue op eller ned for musikken, starte et minutur eller tænde for den seneste radioavis?

Stemmestyringen i Citation 100 virker forbløffende godt. Selv på lang afstand opfanger den ens stemme, og kun enkelte gange oplevede jeg, at den misforstod et spørgsmål og fremstod ufrivilligt morsom, som da min kone spurgte den, hvor lang tid en gennemsnitsfødsel varer, og højttaleren i stedet forklarede, hvor lang tid et gennemsnitssamleje varer.

Min søn på 15 måneder har desuden haft stor fornøjelse af, at Google-assistenten kan sige som stort set alle dyr i verden, og at vi kan starte Gurli Gris på fjernsynet blot ved at sige "afspil Gurli Gris på Netflix", hvorefter tv'et automatisk tænder i stuen ved hjælp at vores Chromecast. Der åbner sig en endnu større verden af stemmestyrede muligheder, hvis man henter app'en IFTTT (if this, then that), der kan bruges til at programmere assistenten til mange andre opgaver. F.eks. lykkedes det mig på denne måde at få højttaleren til også at tale sammen med mit Sonos-anlæg i stuen og få hjælp til at finde min iPhone, når den er væk i huset.