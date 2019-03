Test af Bose SoundSport Free: Fantastisk lyd - undtagen til video

Lyden i Bose SoundSport Free er noget af det bedste, jeg har hørt fra trådløse øretelefoner. Desværre drukner min begejstring i lydproblemer ved afspilning af video.

Jeg har altid været stor fan af Boses produkter. For mig har de altid været garant for fantastisk lyd, og Bose SoundSport Free skuffer bestemt heller ikke på det parameter. Faktisk vil jeg gå så langt, at lyden i de to øretelefoner, er noget af de bedste jeg har oplevet fra et par trådløse in-ears. Nogle vil måske mene, at øretelefonerne godt kunne slutte mere tæt i øregangen, men det er ikke noget, der påvirker gengivelsen af bassen. Der er fuld skrald på alle frekvenser, og jeg kan egentlig godt lide, at man ikke har den der fornemmelse af at være lukket inde i en osteklokke, som man oplever hos andre mærker.

Øretelefonerne kommer i et opladningsetui, som giver 10 timers ekstra batteritid. Etuiet virker dog lidt stort og kloset ift. lignende løsninger fra andre mærker. Pressefoto: Bose

Lydforsinkelse Når det så er sagt, så har jeg desværre flere kritikpunkter af Bose SoundSport Free. Personligt bruger jeg meget øretelefoner, når jeg ser video i situationer, hvor jeg ikke ønsker at forstyrre mine omgivelser. Og her har øretelefonerne desværre en fatal fejl. Ved videoafspilninger i bestemte apps - for eksempel YouTube og Facebook - er der cirka 1 sekund forsinkelse på lyden, så billede og lyd er ude af sync. Det gør det praktisk talt ulideligt at se videoer i disse apps. På Boses eget brugerforum findes der et hav af indlæg fra brugere, der netop brokker sig over lydforsinkelsen, og Bose har efterfølgende officielt erkendt problemet, der ifølge dem skyldes, at bluetooth-signalet kun sendes til den højre øretelefon, som herefter sender signalet videre til den venstre - en proces, der åbenbart skaber lydforsinkelsen. Bose har forsøgt at løse problemet ved hjælp af en software-opdatering, men selvom jeg har opdateret til nyeste firmware, eksisterer problemet stadig ved afspilning i YouTube og Facebook, mens problemet er væk i andre videoapps som Netflix, HBO, DRTV og TV2 Play.

Du ligner Shrek En anden anke, jeg har mod Bose SoundSport Free, er dets udseende. Øretelefonerne stikker uforholdsmæssigt lagt ud af ørene, hvilket fik min kone til at udbryde, at jeg lignede tegneserietrolden Shrek. Når det er sagt, så sidder øretelefonerne meget behageligt i ørene, og de falder ikke ud på løbeturen. De er desuden sved og vandafvisende, så man ikke skal være bekymret for regnvejr, når man dyrker sport. Øretelefonerne holder strøm i fem timer, og kommer i et opladnings-etui, som forlænger batteritiden med op til 10 timer. Etuiet virker stort og plastikagtigt, når man tænker på, at prislejet er i den høje ende af markedet. Her kunne Bose måske skele til det mere eksklusive etui fra Master & Dynamics MW07. Når det er sagt, så er Bose SoundSport Free et fantastisk produkt til dem, som især er på udkig efter øretelefoner til musik og podcasts, da lyden er i den absolutte topklasse. Vil man også bruge dem til video, vil jeg anbefale potentielle købere, at de tjekker om lydproblemet opstår i deres foretrukne videoapps, inden de kaster 1699 kroner efter produktet. Produkterne vi anmelder i Jysk Fynske Medier er udlånt af virksomheden bag produktet. Vi tester og anmelder altid objektivt, uden virksomheden har indflydelse på processen eller den færdige anmeldelse. Pris og tilgængelighed: Bose SoundSport Free købes i danske butikker og på nettet til en vejledende udsalgspris på 2.499 kroner. De fås i farverne sport, midnatsblå, klar orange og ultraviolet.