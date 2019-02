Den tilhørende app er let at overskue og viser med en kort-oversigt, hvor støvsugeren har været ved de seneste rengøringsjob. Det er dejligt intuitivt og overskueligt. Pr-foto

I praksis betyder det, at man trygt kan lade Roomba 980 støvsuge hjemme, mens man er på arbejde - og den del styres let med den gratis app.

Robotten holder selv styr på, hvor den har været, og den er god til at navigere rundt om stole og borde, så du ikke er nødsaget til at rydde hele hjemmet, før den kan komme til.

Roomba 980 er testet på alle tænkelige underlag. Den formår at klatre over relativt høje dørtrin på to-tre cm., og stopper selv, hvis den når en brat kant, som ved en trappe, eller hvis den er ved at støde ind i noget.

Det er let at få forbindelse til Roomba 980 via den tilhørende app, der her er testet på en iPhone.

Stor hjælp i hverdagen

Roomba 980 er en anelse stor for en robotstøvsuger, men ikke større end at den kan komme til, hvor den skal. Den larmer ikke mere end andre robotstøvsugere, men det er den mest effektive, jeg har testet. Den store mobilitet er et plus, der sammen med evnen til ikke at hamre ind i dine ting gør, at du helt trygt kan lade støvsugeren køre dagligt, mens du er alligevel er væk - også selvom du ikke har fået ryddet gulvet og flyttet de værste ting. I en travl hverdag er det en kæmpe hjælp.

Prisen er faktisk den eneste hårnål i filteret, når det kommer til Roomba 980 - selvom prisen har taget et lille dyk ved årsskiftet.

I dag koster støvsugeren 6.999 kr., og jeg har set den til 5.500 kr. på januar-udsalg. Til den pris er den pengene værd, og det er den muligvis også til 6.999 kr. - det er bare mange penge for en støvsuger. For selvom Roomba 980 gør alt rigtigt, skal du indimellem have fat i en håndholdt støvsuger for at nå de steder, robotten ikke kan komme til.

Pris og tilgængelighed: Roomba 980 kan købes på nettet og i butikker til 6.999 kr.