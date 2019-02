Lad os begynde med det positive, for det er der mest af. Den lille støvsuger er flot at se på og bliver ikke beskidt, trods det hvide ydre. Den vejer 3,5 kg, hvilket er mere end flere konkurrenter i klassen, men ikke så meget, at det er et problem. Den er nem at navigere med, nem at tømme og fylder ikke det store.

Unlimited er god at komme rundt med, da den er uden ledning og nem at styre, og den kommer ind under sofaen og reolerne. Den er også testet i bilen, hvor det er noget lettere at støvsuge med Unlimited, end med en støvsuger med ledning. Pr-foto

Lille og handy

Unlimited er virkelig handy. Både i den forstand, at den er let at komme rundt med qua den manglende ledning og nemme styring, men også i opbevaringsøjemed. Det er nemlig så legende let at klikke rør, hoveder og selve støvsugeren til og fra hinanden, at Unlimited kan fylde minimalt ved opbevaring, når den er skilt ad.

Der er desuden et smart ophæng med, så den er lige til at hænge på væggen. Det er virkelig gennemtænkt og et plus, da opbevaring af støvsuger kan være noget bøvl, især i små hjem, som Bosch Unlimited er oplagt til.

Unlimited praler med "unlimited power!", og den største begrænsning i forhold til husets størrelse er mængden af skidt, den kan rumme. Heldigvis er den uhyre let at tømme, så det kan altså lade sig gøre med et større areal, hvis man bare tømmer undervejs.