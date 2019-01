Super Mario-brødrene er for alle gamere

"New Super Mario Bros. U" var på Wii U et fremragende 2D-platformspil, men led under den foregående konsols manglende kommercielle gennemslagskraft. Nu vender brødrene Mario og Luigi tilbage på Nintendo Switch, og forhåbentlig får spillet denne gang det store publikum, det fortjener. For der er tale om en seks stjerners platformer, som det også var tilfældet på Wii U.

Op til fire kan spille samtidigt, og karakterne Toadette - der her har forvandlet sig til Peachette - samt Nabbit gør, at selv de allermindste gamere kan være med. De to karakterer er nemmere at styre, og Nabbit kan ikke tage skade af fjenderne. Pr-foto

På Switch har "New Super Mario Bros." alle de mange baner, der var på Wii U - inklusive udvidelsen af spillet, "New Super Luigi U". Og det er mange baner. Der er timevis af underholdning i vente, særligt hvis man skal finde alle hemmeligheder og klare alle baner perfekt - og altså, det skal man da.

Historien kender vi: Peach, Mario, Luigi og vennerne hygger sig på slottet, da Bowser og hans afkom kommer forbi og ødelægger festen. Bowser vil have Peach for sig selv og kyler de øvrige venner ad Pommern til fra sit flyvende luftskib. Nu begynder den vilde - og vildt lange - jagt for Mario og vennerne, der skal hoppe, glide, svæve, svømme, ride og en hel masse andet for at kæmpe sig igennem de mange flotte og omskiftelige verdener på vejen mod Bowsers dystre slot.

Noget for alle

Nintendo har i flere af sine genudgivelser på Switch strakt sig langt for at gøre spillene mere tilgængelige for de yngste gamere, der vokser op med, at spil helst skal være sjove og lette - ikke svære og udfordrende, som da undertegnede var barn. Det betyder bl.a., at alle kan være med i seneste udgave af "Mario Kart", hvor man både kan få bilerne til selv at køre fremad OG holde sig på banen. Den stil fortsætter i "New Super Mario Bros.", hvor karaktererne Toadette og Nabbit er rangeret som hhv. "easy" og "super easy" - og det er de. Så kan familiens yngste gamere være med, og så længe de allersværeste baner stadig er inkluderet i spillet, så bliver både stor og lille gamer glad.

"New Super Mario Bros. U Deluxe" er både for retro-gamere, der forelskede sig i "Super Mario Bros" på NES eller SNES, og for helt nye gamere. Der er timevis af familievenlig underholdning, og for første gang kan du tage Mario-brødrenes platform-spil med på farten i HD, hvor op til fire venner kan spille samtidigt.

Titel: "New Super Mario Bros. U Deluxe"

Udgivelsesdato: 11. januar

Platform: Nintendo Switch