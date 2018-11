Solidt skydespil med fuld stemning for skillingen

Multiplatform: Du har sikkert hørt det før: Førstehåndsindtryk er vigtige. Et sted, de i hvert fald må have hørt det, er i Stockholm hos EA DICE, der står bag "Battlefield V". Det er nemlig intet mindre end en fantastisk spilbar intro, der møder én, når man første gang starter spillet op. Knap har man afsluttet installationen, før man kastes ud i en hæsblæsende omgang speed dating med anden verdenskrigs rædsler fra Norge i nord til Libyen i syd. Alt sammen mens Mark Strongs sublime voice over-skuespil og et mellemstort symfoniorkester lægger lyd til de Hollywood-værdige cut scener på åndenødsfremkaldende vis. Det er følelsesporno, når det er allerbedst!

Jeg var så imponeret, at jeg et kort øjeblik rent faktisk overvejede at spille single player-delen først. Men også kun et kort øjeblik. For selvfølgelig skulle det først handle om det, de fleste nok vil kalde essensen af "Battlefield", nemlig online multiplayer. Og det store spørgsmål var naturligvis, hvordan spillet ville adskille sig fra forgængeren, "Battlefield 1" fra 2016. Svaret på det spørgsmål kommer næppe bag på nogen: Gameplayet har ikke rykket sig lysår, til trods for, at der er gået to år. Små tweaks hist og her, men ellers er det i bund og grund gammel vin på nye flasker. Hvad man synes om dét, må være op til den enkelte, men når man febrilsk render rundt og prøver at finde hoved og hale i nye maps, mens 31 uvenlige sjæle prøver at slå én ihjel i et hæsblæsende tempo, kan det nogle gange være meget rart, at man i det mindste kan styre sin karakter nogenlunde problemfrit.

I single player-delen er tempoet anderledes lavt. Det ender faktisk med til tider at blive lidt for meget snigen-sig-rundt efter min smag. Dér hvor spillet fungerer bedst, er overraskende nok, når handlingen bliver låst, fordi man skal interagere med NPC'er. Hvad man mister i valgfrihed, får man til overflod igen af skuespillet og cut scenerne, der simpelthen er i en klasse for sig. Som at være med i en film. Hvis det kunne lykkes EA at kombinere stemningen fra single player med gameplayet i multiplayer, ville "Battlefield V" være en must own-titel uanset genre. Man kan håbe, at "Tides of War" DLC, der kommer i løbet af december, er den manglende brik i det puslespil.

Som det er nu, henvender spillet sig nok mest til genre-fans, som til gengæld vil få mange timers god underholdning ud af spillet.

Titel: "Battlefield V"

Udgivelsesdato: 15. november

Platform: Xbox One, PS4, pc