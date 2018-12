"Super Smash Bros." var i 1999 lidt af et sats, da man for første gang fik lov at kæmpe med de mest populære spilfigurer fra Nintendo-universet. Konceptet, hvor elskede figurer kæmper i en slags hybrid mellem et platform- og kamp-spil, i velkendte rammer og med et hav af uforudsigelige faktorer, som Pokéballs, lyssværd og bomber, blev et øjeblikkeligt hit og en ny-klassiker. Alle konsoller siden Nintendo 64-debutanten har haft sin egen udgave, hvilket gør "SSBU" til det femte spil i serien.

Switch: Nintendo gemte sin bedste eksklusive titel i 2018 til julehandlen, og "Super Smash Bros. Ultimate", "SSBU", blev det hurtigst sælgende spil til en Nintendo-hjemmekonsol nogensinde i både Europa og Nordamerika. Er du én af dem, der gav det i julegave, kan du glæde dig over, at det vil blive husket i mange år fremover. Fik du det i julegave, har du sikkert ikke tid til at læse denne anmeldelse. "SSBU" lever nemlig til fulde op til sit navn: det er det ultimative "Smash Bros.", det bedste i serien og et sandt overflødighedshorn af en fanfest.

Når "SSBU" begynder, har man kun adgang til et begrænset antal kæmpere. Men man har ikke spillet mange minutter, før beskeden "A new challenger approaches" kommer, og man skal kæmpe mod en af de fraværende karakterer for at låse op for den. Den måde at få karakterer på er sigende for "SSBU", der stiller alt, undtagen kæmperne, til rådighed fra start, men på intet tidspunkt tvinger én til at spille en særlig variant af spillet. Der er tværtimod så mange muligheder at vælge imellem, at det tager timer at komme omkring dem alle, men når man prøver noget nyt, er der en god chance for, at man bliver belønnet - fx med en kamp mod en ny udfordrer. Der er bl.a. den klassiske "Smash", der kan varieres i det uendelige, den gamle singleplayer mod "Master Hand" - nu kaldet "Classic mode" - og så den nye singleplayer-del "Spirits".

Gameplayet i "SSBU" er som i forgængerne forrygende. Det er hurtigt, hæsblæsende og hylende sjovt. Op til otte kæmpere kan dyste samtidigt - lokalt og online. På en enkelt konsol kan fire venner spille samtidigt. Selvom der er et hav af spilbare karakterer, kan man takket være den simple og intuitive styring hurtigt lære nye karakterer at styre. Og det kan anbefales, at man prøver både forskellige kæmpere og forskellige typer af game modes, for "SSBU" er et spil med enorm dybde, og det belønner dem, der er nysgerrige og prøver nye ting.

I "Spirits" skal man rejse rundt og befri ånder fra kendte karakterer, der er blevet fanget, og undervejs også låse op for spilbare karakterer. Det er meget stemningsfuldt opbygget, og der er en masse referencer til de spil, karaktererne kommer fra. Når man låser op for en ånd, kan man bruge den med sin kæmper, som så får nye evner - fx kan man blive hurtigere, starte med en genstand eller være immun over for en effekt. Flere af åndernes evner kan kombineres med stor effekt, og hvis man vil, kan man også bruge ånder i almindelig "Smash", hvilket giver endnu mere dybde. "Spirtis" er den bedste singleplayer i serien indtil nu, og skulle du savne forgængeren, den mindre vellykkede brætspil-variant med trofæer, er den også inkluderet.

En ny-klassiker

I det hele taget har "SSBU" så mange valgmuligheder og lag, at dybden af spillet først begynder at gå op for én, når man har spillet flere end 50 timer og ikke føler, at man er andet end begyndt at kradse i overfladen af, hvad spillet har at byde på. Muligheden for at lave egne regler og variationer af "Smash" og gemme dem er fx allerede blevet populært at dele i diverse fanfora, og det kan anbefales at prøve. De førnævnte "Spirits" er der flere end 1200 af, og de kan kombineres en, to eller tre ad gangen med de flere end 70 spilbare karakterer, som hver har en håndfuld skins. Der er flere end 100 baner at vælge imellem med flere på vej, og alle kan spilles i tre forskellige størrelser, og listen af items er længere end nogensinde.

"SSBU" er uden tvivl en ny-klassiker og et af de bedste spil ude på Switch nu. Det er svært at forestille sig, hvordan næste spil i serien skal toppe "SSBU" - men jeg glæder mig til at se forsøget.

Titel: "Super Smash Bros. Ultimate"

Platform: Nintendo Switch

Udgivelsesdato: 7. december