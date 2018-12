UHD: Den måske bedste film i hele "Mission: Impossible"-serien og en af de bedste action-film, undertegnede har set længe, har heldigvis fået den UHD-udgivelse, som den fortjener.

I "Fallout" rejser Ethan Hunt og holdet verden rundt, og de både flotte og hektiske scener folder sig imponerende flot ud i 3840x2160-opløsning med det originale aspekt ratio fra biogafversionen, der blev skudt på både 35 mm og IMAX. Paris' og Londons gader - og hustage - står knivskarpt med en imponerende detaljegrad, men det er den episke afslutning i bjergene (som i øvrigt er optaget i Norge og New Zealand, ikke i Kashmir), der for alvor sætter prikken over i'et for billedsiden af "Fallout".

Lydsiden akkompagnerer imidlertid videooptagelserne til fulde, da Lorne Balfe har overgået sig selv med en så flot score, at han rettelig har fået sit helt eget kommentarspor i UHD-udgivelsen. Lydsporet kommer selvfølgelig i Dolby Atmos, og det fortjener, at der bliver skruet helt op.

Ekstramaterialet er lige så imponerende som resten af udgivelsen. På selve UHD'en er tre kommentarspor, der alle er interessante for fans og filmnørder. Ét med instruktør McQ og Tom Cruise, ét med McQ og editor Eddie Hamilton for en teknisk gennemgang af filmen og førnævnte med Balfe solo. Derudover er der en ekstra blu-ray pakket med dokumentarer, interviews og gennemgang af de mange imponerende actionscener.

"Fallout" er længder bedre end de seneste kapitler fra både Bond og Bourne, og det er UHD-udgivelsen også.