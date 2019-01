Ny arkade-shooter ødelægger nattesøvnen

I "Sleep Tight" er robotter skiftet ud med monstre, og du indtager selv rollen som et skræmt lille barn, der nat efter nat må forsvare dit noget sparsomt indrettede soveværelse. Skræmt er måske så meget sagt, for de forskellige børn, du styrer, håndterer våben og ingeniørkunst som de færreste voksne, og monstrene får kamp til stregen. Gameplayet er simpelt, men stærkt vanedannende: hver nat vælter det ind med monstre på det store, men ret tomme værelse. Overlever du natten, bruger du den følgende dag på at bygge pudefort, opsætte våben og opgradere dine evner.

Flot men ensformigt

"Sleep Tight" kører på Unreal Engine, og det er et grafisk flot spil, der er let at styre og har en overskuelig taktisk dybde. Som "Robotron"-serien er det stærkt vanedannende med den simple styring, hvor den ene analoge stick bevæger figuren, og den anden skyder i alle retninger - 360 grader. Desværre er det så som så med variationen. Hver 10. nat er der ekstra mange monstre og større belønning, men der er ingen boss-kampe, og for få typer monstre. Det er heller ikke muligt at flytte rundt på sine barrikader og våben, når de først er sat, hvilket virker som en fejl. Det største savn for undertegnede er dog muligheden for co-op. Det kunne "Sleep Tight" sagtens bære, og man kan da håbe, at det kommer i en opdatering.

Spillet udkom sidste år på pc, men det er først ude nu på Nintendo Switch i Europa - og det kan anbefales på Switch, hvor du let kan tage monster-kampen med dig. Til prisen er der masser af timers underholdning i "Sleep Tight" - hvis du er til arkade-shooters, og ikke har noget imod, at det kan blive ensformigt - men den manglende co-op og variation koster en stjerne i anmeldelsen her.

Titel: "Sleep Tigbt"

Udgivelsesdato: 24. januar

Platform: Nintendo Switch