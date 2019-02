Den næste skuffelse kommer, da appen skal forbinde med støvsugeren. Det er uden sammenligning den mest bøvlede app-opsætning, jeg har prøvet på en robotstøvsuger - men det lykkedes til sidst. Når appen først kører, fungerer den upåklageligt, og mulighederne for at planlægge støvsugning er nogle af de mest avancerede, jeg har set. Her kunne konkurrenterne godt lade sig inspirere.

Tysk ineffektivitet

RX2 er desværre overraskende ineffektiv, når den skal støvsuge på egen hånd - som en robotstøvsuger jo skal. Det emmer ikke af tysk effektivitet, som forventet.

Når den støvsuger kan det være svært at aflure systematikken, som ellers skulle være i en klasse for sig. Den kører nemlig flere gange på tværs af stuen for at støvsuge dér, hvor den allerede har været tidligere, og sammenlignet med Roombas topmodel, når den mindre på samme tid. Hvis den så var mere grundig, kunne det forsvares, men det er desværre ikke tilfældet. Testeksemplaret kunne desuden kun støvsuge i 60 minutter ad gangen, modsat andre i samme prisklasse, der kan køre dobbelt så længe. Når den skal lade op, tager den sig god tid - to-tre timer, før den så afslutter jobbet. I praksis betyder det, at den brugte over tre timer på at støvsuge et køkkenalrum på 65 kvm, og det er altså ikke imponerende.

RX2 er generelt udfordret på navigationen, og har i høj grad brug for, at hjemmet er grundigt ryddet, før den går i gang. Den har desuden svært ved at komme over selv små dørtrin på en-to cm, så den tager ikke nogen tilstødende rum. I testen kørte den desuden ind over det medfølgende magnetbånd, der ellers netop skulle afgrænse dens støvsugerareal for at beskytte nogle ledninger. Brugen af magnetbånd virker en smule forældet sammenlignet med fx Roomba, der bruger en laser, der virker, som den skal.