Master & Dynamics topmodel er englesang for dine ører

Designmæssigt er MW60 en fryd for øjnene. De er lavet af læder, metal og lækkert lammeskind til ørepuderne. De sidder også godt, og har en god tyngde, uden at det går ud over komforten. Pr-foto

Master & Dynamics er en relativt ung aktør på hovedtelefon-markedet, men er hurtigt blevet et navn, vi forbinder med kompromisløs kvalitet og fremragende lyd - om end til en høj pris. New York-firmaets in-ear øretelefoner, MW07, er de bedste in-ear øretelefoner, vi har testet, og forventningerne til topmodellen MW60 er derfor skyhøje. Indpakningen gør intet for at ændre dette. MW60 kommer i en luksuriøs og minimalistisk indpakning, hvor små silkeflapper åbner for de forskellige lag i pakken. Her er selve høretelefonerne, en ultra-kompakt manual, et læderetui til 3,5 mm lyd-kabel, usb-oplader og en lærredspose til opbevaring. Opladeren er micro-usb, her havde usb-c været at foretrække. MW60 kan klappes sammen, og tages med i lærredsposen, som også har plads til kabler - en fin detalje. Batteritiden er listet til 16 timer, og vores test viser, at spilletiden overstiger dét.

MW60 kan foldes sammen, så de passer i den medfølgende lærredspose og fylder minimalt under transport. Pr-foto

Læder og metal Høretelefonerne er udført fuldstændigt i læder og metal, og over-ear puderne er af blødt lammeskind med memory-foam under. Tænd og sluk, volume osv. er let tilgængeligt på selve høretelefonerne via små knapper, der selvfølgelig er i metal. MW60 ser eksklusive ud, føles robuste og lyder fremragende. Der er som i de øvrige trådløse modeller fra Master & Dynamics indbygget mikrofon i MW60, og den fungerer rigtig godt og kan selvfølgelig også betjenes på selve høretelefonen. MW60 kommer med Master & Dynamics signatur-drivere i beryllium, og en direkte sammenligning med lillebror MW50+, som vi ellers også er begejstrede for, har MW60 som vinder på alle parametre. Uanset hvilken type musik, vi kaster efter MW60, bliver det håndteret forbilledligt. Lyden er en anelse varm, med en kraftfuld basgengivelse, klar diskant og en sprød lyd. MW60 lyder naturligt og ærligt med en stor detaljegrad.

MW60 kommer i en lækker indpakning, hvor slikeflapper åbner lag på lag i æsken. Der er høretelefoner, læder-etui med kabler og en lærredspose i æsken - samt en ultra-kort manual, som egentlig er overflødig, da det er let at forbinde via bluetooth. Pr-foto

Lækkert design og lyd - ingen støjreduktion MW60 er forkælelse til dig og dine ører. De lyder bedre end fx Sony WH-1000XM3, men der er altså ingen støjreduktion at hente her - og så koster de ca. 1000 kr. mere. Hvis design og lyd er alfa og omega, så er MW60 et sikkert valg, men du kan også få flere funktioner og udmærket lyd for færre penge hos andre brands. Pris og tilgængelighed: MW60 kan købes online og i fysiske butikker. Pris 3.900 kr.

MW60 er ikke støjreducerende, og hvis det er et krav, findes der andre høretelefoner, som koster mindre og også lyder godt.