Libratones Track+ ser klodsede ud men lyder godt

Track+ er på den ene side meget stilrene i mat gummi, der dog har en tendens til at tiltrække skidt, men på den anden side store og klodsede, så man har ikke den klassiske Libratone-følelse af skandinavisk minimalise, som fx Zipp-højtalerne. Track+ forbinder problemfrit via bluetooth, og de er støv- og vandafvisende efter IPX4-standard med otte timers batteri.

Track+ er trådløse øretelefoner, der hviler på nakken med to relativt store "klodser" på hver side. Klodserne tjener to formål; de fungerer som fjernbetjeninger, hvor den ene tænder og slukker og kan tilsluttes micro-usb, mens den anden står for volume og afspilning, og så fungerer de som vægte, der giver bedre balance end hos lignende øretelefoner, som kun har en "klods" i én af siderne.

De to "klodser" om skuldrende fungerer som fjernbetjeninger og som vægte, der sørger for, at øretelefonerne har en god balance under brug.

Bas for alle pengene

Min umiddelbare skuffelse over indpakning og "feel" af selve øretelefonerne forsvandt som dug for solen, da de først begyndte at spille. De har en imponerende bas-gengivelse, som heldigvis ikke går voldsomt ud over det øvrige lydbillede. De lyder godt, især til træningsmusik med masser af bas, men har ikke helt den samme klarhed og detaljeregrad, som vi fx har hørt hos B&O og Master & Dynamic, der til gengæld koster mere og ikke er lige så robuste. Sammenligner vi med andre øretelefoner til træning, hører Track+ til i toppen.

Track+ sidder rimelig godt fast i ørerne ved hjælp af de efterhånden standardiserede kroge, der hægter sig fast i det ydre øre. Hvis man foretrækker, at øretelefonerne sidder relativt dybt i øregangen, som en øreprop, er det ikke muligt med de tilhørende gummidutter. Det er nok de færreste, der foretrækker den anden løsning, men det er min oplevelse, at kombinationen af "krogene" i det ydre øre og en relativt dyb placering i øregangen gør det tæt på umuligt for øretelefoner at falde ud - også når man løber, kører MTB eller hænger med hovedet nedad. Track+ sidder godt fast, men kan ryge ud ved løb eller anden voldsom bevægelse.

Track+ er som en bonus støjreducerende, der sammen med equaliser styres via den eksisterende Libratone app, og det fungerer rigtig fint. Her er det vigtigt, at man vælger de rigtige øredutter, for ellers virker støjreduktionen ikke optimalt.

Til prisen er Track+ luksus-øretelefoner til træning, men de lyder så godt og er ditto behagelige, at de sagtens kan bruges til andet end træning, og så er prisen ikke så skrap.

Pris og tilgængelighed: Track+ kan købes i butikker og online for ca. 1500 kr.