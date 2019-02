Libratone Zipp Mini 2 imponerer på lyd frem for design

Og der kan lynlåsen også komme i spil, for den gør, at man kan udskifte Zipp Mini 2's farvede cover, så det passer til det enkelte rum.

Og ønsker man mere lyd, har Libratone den lidt større højttaler Zipp samtidig med, at det er muligt at forbinde op til 10 højttalere i hjemmet. En smart funktion, som især Sonos har været kendt for.

Taler ikke dansk

Designet rummer også en rem, så det er nemmere at tage højttaleren med sig, og uden forbindelse til en stikkontakt kan den ifølge Libratone spille i op til 12 timer.

Selve forbindelsen fra din mobil foregår via enten bluetooth eller wi-fi med Airplay 2 eller Spotify Connect. Jeg foretrækker selv at bruge Bluetooth, da højttaleren dermed med det samme forbindes til telefonen, når den tændes via en knap nær bunden. Men det er smart, at der er begge muligheder.

Den opdaterede Zipp Mini har også fået stemmestyring via Amazons Alexa. Efter at have prøvet Google Assistent i Google Home imponerer Alexa dog ikke. Især fordi den ikke taler dansk, men den har på engelsk også flere gange svært ved at løse mine ellers ret simple opgaver om for eksempel at afspille musik eller høre en specifik podcast.

Der ville jeg ønske, at Libratone havde satset på Google i stedet, som Harmon Kardon har gjort.

Man kan dog gennem Airplay 2 også vælge Apples Siri-assistent, der trods alt taler dansk.