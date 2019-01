Komforten er i højsædet hos Boses støjreducerende høretelefoner

Komforten er nemlig i højsædet hos Bose, som på det område fortsat har et overtag over Sony, der modsat leverer en stærkere støjreducering. Hvor Bose omkranser ørerne, føles det lidt som om Sonys WH-1000XM3 omklamrer. Og på toppen af hovedet presser Boses høretelefoner også mindre mod skallen end konkurrentens.

Høretelefonerne kommer sammen med et sort etui med en lomme til de to kabler. Foto: Silas Bang

Niveauet skifter man på en knap på siden af den ene ørekop. Samme knap kan med en nylig opdatering indstilles til at tilkalde Google Assistant, så høretelefonerne kan blive mere "smarte". På den måde kan man med stemmen få spillet det musik, man ønsker, eller få svar på spørgsmål via Google. Desværre kan man så ikke længere bruge knappen til at justere støjreduceringen.

Komforten er i højsædet hos Bose, der med bløde puder og en dyb ørekop er behagelig at have på i længere tid. Foto: Silas Bang

På modsatte ørekop er der knapper til at skifte sang eller stoppe musikken. Der kan man samtidig med et langt pres tilkalde Apples stemmeassistent Siri, hvis man har en iPhone.

Komforten er essentiel

For mig opvejer den gode komfort dog meget, for hvis over-ear høretelefoner for hurtigt bliver ubehagelige at have på, betyder det andet ikke meget. Og der klarer Bose sig godt.

Men jeg ser frem til at prøve næste version. Den byder forhåbentlig på lidt tungere lyd ved musikafspilning med indstillingsmuligheder, et batteri, der kan holde længere end de ellers udmærkede 20 timer og en selvstændig knap til Google Assistant.

Pris og tilgængelighed: Bose QuietComfort 35II kan købes i danske butikker og på nettet til 2.349 kroner. De fås i farverne sølv og sort.