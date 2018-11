Hybrid-høretelefoner lyder godt og ser flotte ud - men de koster

Selve udpakningen af MW50+ er en lille gave i sig selv. Æsken er minimalistisk udført, den åbnes med en silkeflap som en bog og er foret med skum i låget, så høretelefoner er beskyttede. I midten er et læder-etui, der rummer de ekstra over-ear puder. Æsken huser desuden manualer, et lydkabel, usb-c lader-kabel samt en pose til opbevaring af høretelefonerne. Posen er flot udført med logo, og indeni er der et lille rum til kabler. Nogle vil nok foretrække en hard-case holder til høretelefoner, personligt foretrækker jeg posen, der ikke fylder noget, når den ikke er i brug.

Master & Dynamic er ensbetydende med kompromisløst design og fremragende lyd. New York-firmaet har leveret de bedste in-ear øretelefoner, vi har testet i MW07, og nu ser vi nærmere på MW50+, der er noget så sjældent som on-ear og over-ear høretelefoner i én pakke. De bløde over-ear puder sidder magnetisk fæstet og kan let skiftes ud med de medfølgende over-ear puder.

Ingen kompromisser

Der er ingen plastik i Master & Dynamics produkter. MW50+ er således fuldstændig udført i metal og læder, og de føles robuste i hånden og behagelige på hovedet. Puderne er udført i blødt lammeskind, der ser godt ud og gør høretelefonerne meget behagelige at have på. On-ear puderne er bløde, behagelige og slutter forholdsvist tæt, men de trykker sig godt ind mod ørerne, og det kan føles en smule invaderende over tid. Over-ear puderne bliver jeg til gengæld aldrig træt af at have på, da de føles lette og behagelige, selvom de omkranser ørerne fuldstændigt.

MW50+ kommer med 40 mm drivere i beryllium, der giver en åben, klar og meget detaljeret lyd, som er fri for forvrængning. De lyder fremragende, med andre ord - men sammen med alle de øvrige materialevalg, presser det også prisen på MW50+ op. MW50+ bruger bluetooth 4.1 med aptX, og selvom der ikke er mange telefoner eller andre enheder, der benytter aptX endnu, er det et plus at have det inkluderet og dermed få fremtidssikret høretelefonerne. Batteritiden er listet til hele 16 timer, og i praksis spiller de faktisk længere. Det er flot.

Der er overraskende nok en tydelig forskel at høre, når du skifter mellem on-ear og over-ear. Lyden i on-ear puderne er mere varm, hvilket gør den velegnet til soul, r&b, hip-hop og en del elektronisk musik. Over-ear puderne giver en mere åben og lys lyd, som passer til klassisk, akustisk, jazz og rock. Jeg foretrækker over-ear-lyden, der er mere neutral og ærlig - og afslører flere detaljer end on-ear-lyden. Til gengæld foretrækker jeg den måde on-ear puderne sidder, i hvert fald for kortere lytning. I begge tilfælde vil en equaliser kunne tilpasse lyden, så det er muligt at vælge on-ear eller over-ear uafhængigt af, hvilke genrer man foretrækker at lytte til - men det er overraskende, at lyd-forskellen er så udtalt, som den er.