"Hotel Transylvania 3" er mere fra samme skuffe

UHD: I den tredje film om Dracula - og ikke mindst venner og familie - overrasker Mavis sin far med en ferie fra at drive hotel. Dracula er indledningsvist ikke overbevist om, at det er en god idé at holde ferie på et hotel på vand, men da han møder den mystiske kaptajn, Ericka, og falder pladask for hende, ændrer han sjovt nok holdning.

Ericka nedstammer imidlertid fra van Helsing-slægten, der har jaget Dracula-slægten i århundreder, og det medfører naturligt nogle komplikationer.

"Hotel Transylvanien 3" fortsætter stilen fra de to forgængere, og Sony Pictures Animation i øvrigt, med over-the-top gestikuleren og tempo. Den hitter hos familiens yngste, selvom det voksne publikum nok vil kede sig og efterlyse noget af den substans, som fx Pixar-filmene byder på.

Visuelt er "Hotel Trasylvanien 3" imidlertid meget imponerende på UHD. Billedet er farverigt og meget detaljeret, for eksempel når man ser på mumiens mange lag, og scenerne med vand fungerer også rigtig godt og flot.

Lyden er opgraderet til Dolby Atmos, og det er filmen perfekt til - for eksempel i den traumatiserende flyve-scene med gremlins-mandskabet, som i øvrigt frarådes for alle, der måtte have flyskræk.

Der er masser af ekstramateriale i form af små kort-film og en masse sing- og dance-along, for filmen er pakket med god, danse-musik.