UHD: Fem år efter den oprindelige "Mamma Mia" møder vi Sophie på ny. Hun står for at skulle genåbne Hotel Bella Donna - og for at lære endnu mere om sin mors fortid. Den oprindelige "Mamma Mia" var ikke nogen åbenbaring for undertegnede, selvom musikken var god. Er man fan af den første film, vil den seneste også være et hit - da historien er mindst lige så god, rollelisten har fået et imponerende nøk op, og Abbas musik fortsat er fremragende.

"Here We Go Again" er allerede i 1080p en flot film, men den fortjener opgraderingen til UHD og ikke mindst Dolby Vision samt HDR-10. Den græske ø Kalokairis mange farver eksploderer på skærmen, og både natur og bygninger står knivskarpt. Hvad end de kan lide det eller ej, gør den høje detaljegrad sig også bemærket i dem mange close-ups, hvor de aldrende skuespilleres ansigtsfurer står tydeligt.

"Mamma Mia" har et Dolby Atmos-soundtrack, og selvom stereo er alt rigeligt til denne type film, bliver de ekstra kanaler faktisk benyttet ganske fint. Ekstra-materialet byder på en masse sing-a-longs, udvidede versioner af enkelte sange og nogle dokumentarer om den rejse, ikke mindst Sophie har været ude på i løbet af de to film.

"Here We Go Again" er en flot og vellydende UHD-udgivelse, med alt det ekstra-materiale fans kunne ønske sig.