Fitbit Ionic er kommet i en særlig Adidas Edition, som koster 700 kr. mere end den almindelige udgave. Den har fået et opdateret design og byder på en række nye træningsøvelser og -assistance via de indbyggede apps. Pr-foto

Ionic er Fitbits første bud på et smartwatch. Fitbit laver gode aktivitetstrackere, og den aktive del har Ionic også godt styr på - men er uret smart nok? Vi har testet uret i en særlig Adidas-udgave med dertilhørende træningsrem. Det blå og grå retro-design er ikke for alle, men personligt er jeg fan af udseendet, og det er i alle tilfælde et meget behageligt ur at have på - også under træning og om natten. Uret er desuden let at indstille via den dertilhørende app, og det er efterfølgende meget intuitivt at bruge.

Fitbit Ionic tåler vand ned til 50 meter, og blev i testen her brugt under svømning, cykling, styrketræning og spinning. Den løser alle opgaverne flot takket være nøjagtige målinger, herunder gps-målinger, som præsenteres overskueligt på både ur og i app. Pr-foto

God til træning I forbindelse med denne test er uret brugt under svømning, cykling, styrketræning og spinning. Det er hurtigt at komme i gang med træningen, og det giver nøjagtige resultater. Der er selvfølgelig også de almindelige målinger, som skridt, kalorieforbrænding osv. Der er et hav af muligheder for inspiration til træning via urets apps, men indimellem kan det virke kontraintuitivt, at man skal bruge mobil-appen og ikke bare kan opsætte tingene på uret - fx når man skal indstille længden af det bassin, man svømmer i. Ionic har både gps-tracking, puls-måler og en intern hukommelse på 2,5 gb til musik. Du kan dermed få kort-oversigt over din løbe- eller cykelrute, nøjagtig viden om din puls og forbrænding, og takket være den interne hukommelse kan jeg lade telefonen blive hjemme og med et sæt bluetooth-øretelefoner have musik under træningen. Det er et stort plus og gør Ionic til en populær træningsmakker.

Displayet på Ionic er noget af det mest iøjnefaldende ved uret, for det er enormt farverigt og skarpt. Det kommer især til sin ret, når man ser træningsøvelser som her. Pr-foto

Få styr på din søvn Ionic overrasker positivt med en detaljeret tracking af søvn, hvor appen redegør overskueligt for resultaterne. Når man er gået i seng i ordentlig tid og alligevel er helt udmattet næste morgen, kan Ionic give indblik i, hvad der er gået galt i løbet af natten på en overskuelig måde. Særligt over tid får man en bedre fornemmelse for, hvad der udgør en god nats søvn. Den gode komfort samt muligheden for at indstille en diskret alarm, der ikke vækker andre, gør det også relevant at sove med uret på. Endelig understøtter en batteritid på hele fire dage, at man kan sove med uret på. Den lange batteritid er i det hele taget et plus, og uret er god til at sige fra i god tid, når man skal til at tænke på at lade det op. Når man bruger uret til musik, går det selvfølgelig ud over batteritiden.

For få apps Når det kommer til smart-delen, imponerer Ionic i mindre grad. Der er i skrivende stund for få apps at vælge imellem, og det får uret til at føles mindre smart, at jeg ikke kan bruge flere af mine favorit-apps direkte på uret - fx facebook og live-opdatering på sport og danske nyheder. Til gengæld fungerer de apps, der er, fint - dog særligt de indbyggede apps til træning. De er hurtige og intuitive, og der er masser af muligheder for at få dem tilpasset, så de passer nøjagtigt til dit individuelle træningsbehov - og så er der også masser af inspiration at hente. Ionic kommer desuden med et rigtig flot display, der understøtter især de farverige træningsapps godt, og der er så meget lysstyrke, at uret let kan bruges selv i direkte sol. Ionic gør det også muligt at læse sms'er og tage imod opkald direkte på uret, og det fungerer upåklageligt. Ionic gør en god figur, hvis du ønsker et ur til at bruge under træning og til generel tracking af aktivitetsniveau og søvn. Hvis du forventer et smart watch, der kan mere end at vise sms'er, tage imod opkald, må du væbne dig med tålmodighed - i skrivende stund er app-udvalget for begrænset. Pris og tilgængelighed: Kan købes på nettet og i butikker for 2.699 kr. i Adidas Edition og 1.999 i almindelig udgave.