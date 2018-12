Fantastisk! Fantastisk! Det er jo ren magi!

Switch: Glitterik Smørhår, som i "Hemmelighedernes Kammer" er ophavsmand til den begejstrede overskrift til denne anmeldelse, ville om nogen lade sig benove over muligheden for at tage handlingen fra alle syv Harry Potter-bøger med sig i spilform på en bærbar spillemaskine - endda med mulighed for co-op på farten. Men det er ikke desto mindre virkelighed, da TT Games har genudgivet Lego Harry Potter-spillene i én samlet pakke til Nintendo Switch og Xbox One. Denne anmeldelse tager udgangspunkt i Switch-udgaven.

Spillene udkom oprindeligt i 2010 og 2011, og mangt et Lego-spil er blevet bygget siden da. Er man opdateret med de senere års Lego-spils løbende forbedringer, vil "Harry Potter Collection" med al sandsynlighed føles en smule forsimplet og forældet. De mange unikke egenskaber, som forskellige figurer besidder i nye Lego-spil, er noget mere begrænsede, og der er eksempelvis heller ingen tale i spillet - og da slet ikke på dansk. Men det er stadig underholdende at besøge Den utætte kedel, Diagonalstræde og tager timer på Hogwarts. Lektionerne bliver hurtigt relevante, da de nye besværgelser, man lærer, skal tages i brug, hvis man vil avancere i spillet. Spillene følger handlingen fra Harry Potter-bøger og -film, og er man fan, er det hyggeligt og sjovt, uden på noget tidspunkt at blive rigtig udfordrende.

"Lego Harry Potter Collection" er stadig værd at spille i 2018, især hvis man missede spillene for snart otte år siden. Den magiske skole Hogwarts er en spændende lege- og læreplads, der indbyder til udforskning og leg, og der sker aldrig mere på skærmen, end at det fungerer på Switch på farten - også når man spiller to.

Titel: "Lego Harry Potter Collection"

Platform: Nintendo Switch, Xbox One, (PS4 I 2016)

Udgivelsesdato: 30. oktober