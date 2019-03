Du har prøvet det før. Du sidder på Facebook og scroller nye profilbilleder og kattevideoer. Pludselig dukker en video op. Klip, der viser store oceaner af skrald. Bogstaveligt talt. Skildpadder svømmer rundt i plastik, og fiskenet er fyldt med gamle vandflasker. Du bliver forundret, måske endda forarget og mest af alt bekymret. Er det virkelig sådan, det står til i verden?

Efter at have lukket videoen ned tager du den store Citroën ned i Føtex, hvor du fylder plastikposen med mad i plastikbakker, trøjer du alligevel har for mange af og frugt importeret fra Spanien og Brasilien. Noget, vi alle gør dagligt. Men tænker du nogensinde over, hvor meget affald og CO2, der bliver brugt på noget så almindeligt som for eksempel at tage ud at handle? I hverdagen, blandt andet på de sociale medier og i nyhederne bliver vores overforbrug af emballage og de store CO2-udslip ofte omtalt, men det store problem, vi står over for, er, at der ikke rigtig er nogen, der reagerer. Vi kan tale om det, så længe vi vil, men der er lang vej fra ord til handling.

For at der skal ske en virkelig ændring, skal producenterne tage affære, og det kommer først til at ske, når vi som forbrugere virkelig kræver det. Det kan sammenlignes med valgkampagner; hvis Lars Løkke lover guld og grønne skove op til et Folketingsvalg, nytter det ikke noget, at han blot snakker om det. Han bliver nødt til at føre sine løfter ud i livet, og det er også noget, vi som vælgere kræver af ham. Hvordan kan det så være, at der ikke er nogen, der kræver en ændring i vores samfund, når det gælder miljøet? Det er et emne, der ofte bliver bragt op, og det er trods alt et område, der har utroligt store konsekvenser for alle, både nationalt og internationalt.

Ifølge Det Europæiske Miljøagentur var danskerne i 2015 de næststørste miljøsvin i Europa. Som forbruger er det muligt at nedsætte sit forbrug, men så længe ting og madvarer er pakket ind i lag af emballage, vil det ikke have nogen større effekt at sige nej til plastikposer, når man alligevel kan fylde en skraldespand med emballage, når man kommer hjem i køkkenet. Og det er ikke kun affald, der er problemet. Klimaforandringerne bliver stadig større, og det er især drivhusgasser udledt af transport og produktion især animalske madvarer, der er nogle af de store syndere. Man kender endnu ikke til fulde konsekvenserne af global opvarmning, men det står klart, at det vil have fatale følger for økosystemer verden over. Jeg gør ligesom mange andre danskere hvad jeg kan for at aflaste miljøet en smule. For eksempel spiser jeg vegetarisk og forsøger at undgå skrald, men som forbruger kan man bare ikke rykke bjerge, før man kommer ind til roden af problemet.

Det er altså uhyre vigtigt at kræve noget af producenter og politikere. Vi skal sende klare signaler om, at vi ikke vil støtte overforbrug, overflødig emballage og de store CO2-udslip, der hører til produktion og transport af unødvendige artikler. Vi skal finde ind til roden af problemet, før det kan blive løst. Ligger der ingen handling bag vores ord, vil verden ende i fordærv.