Unge stemmer: Jeg beder om forståelse - ikke medlidenhed

Teenageårene er i de fleste folkemunde omtalt som de fedeste år i hele livet. Det er netop i teenageårene man er ung og fri. Selvom ungdommen er tiden, hvor læring og livets seriøsitet er på sit højeste, er det netop i ungdomsårene, det er muligt at dumme sig. Det er i disse år, vi har mulighederne for at tage de forkerte valg og træffe netop de valg vi vil - eller er det?

Gymnasieelever er ofre for præstationsangst og stress, og jeg vil mene, at man i gymnasiet i den grad lærer at tage ansvar for sig selv og sine handlinger. Selv går jeg i 2.g i et alment gymnasium, og ja, det ér hårdt, det passer altså hvad andre årgange har sagt om gymnasiet. Jeg prøver vel bare at gøre som andre, og gøre mit bedste. Dog kan det være svært at være tilfreds med at gøre sit bedste.

Jeg er blevet opdraget med den holdning, at så længe man har gjort sit bedste, kan man ikke gøre mere. Men hvorfor sidder jeg så stadig med en følelse af, at det bedste, jeg kan udføre, ikke er godt nok? Det er på ingen måde for at skabe en vis medlidenhed for de mange unge mennesker, der går i gymnasiet eller en anden form for uddannelse - for valget har vi selv truffet. Vi har selv valgt vores uddannelse og for de fleste skal tiden i gymnasiet føre videre til noget større.

Jeg mener dog, det er vigtigt at få en vis forståelse for de unge mennesker, der hver dag sidder på skolebænken og yder deres bedste for at opnå det gennemsnit, der skal give dem billetten til en uddannelse. Mange gange føler jeg, at der er en negativ mening om ungdommen, og at gymnasieelever "brokker" sig over lange skoledage og mange afleveringer. Jeg kan dog på ingen måde forstå denne negativitet. Brokkeriet er ikke et udtryk for dovenskab eller manglende interesse. Nej, dette såkaldte brokkeri stammer fra den stress og præstationsangst som mange gymnasieelever døjer med.

Jeg tror på, at præstationsangsten og stressen alt sammen stammer i den konkurrence, der plager skolegangen. Den her konkurrence er ikke nødvendigvis en konkurrence mellem håndsoprækninger i timerne, nej, konkurrencen ligger i hver enkelt elev. Forventningerne til ens egen præstation overgår alt for tit realiteten af, hvad man er i stand til, og det er her følelsen af, at det bedste ikke er godt nok, kommer til udtryk.

Konkurrence er som udgangspunkt ikke en dårlig ting, idet konkurrencen ofte øger elevernes evne og lyst til at lære mere for at levere sit bedste. Men hvilke konsekvenser har det her præstationsræs for eleverne? Selvom man måske skulle tænke, at konkurrencen på nogle punkter vil styrke elevernes præstation og læren, er det dog ikke uden konsekvenser. Gymnasieelever er pressede.

Den har de fleste hørt før, og for mange bliver opråbene fra eleverne skudt ned med en kommentar som, at gymnasieelever er luddovne og uoplagte. Det er langt fra den opfattelse jeg har af de elever, jeg møder på gangene her i midten af 2.g. Jeg har for få uger siden set vores nye elever, 1.g'erne, sidde og svede og ryste udenfor eksamenslokalerne til deres NV- og AP-eksamen. Jeg kan selv tydeligt huske den nervøsitet, de sad med. Med den nye gymnasiereform skal 1.g'erne afslutte deres NV- og AP-forløb allerede tre måneder, efter de er startet på en helt ny skole og nye kammeratskaber.

Det her er på ingen måde et forsøg på at skabe en medlidenhedsfølelse for gymnasieelevernes travle hverdag. Nej, det er rettere et forsøg på at skabe forståelse. Forståelse for ungdommen, forståelse for hvordan vi alle kæmper vores egen kamp for at gøre vores bedste og følge med, forståelse for, at vores "brokkeri" er betinget af den daglige prioritering og planlægning som gymnasiet også lærer os noget om for at holde hovedet ovenvande.