Unge stemmer: Får jeg i virkeligheden nok for pengene?

Slam. Så skete det. Jeg tabte min telefon igen, og nu kunne den bare ikke holde til mere. En gennemsmadret skærm og ødelagt touch-funktion. Endelig tid til noget nyt legetøj.

Min fire år gamle Samsung telefon var gået død, og nu var der endelig mulighed for at købe en ny. Men jeg stod i et dilemma: Skulle jeg købe en 10.000 kroners iPhone, en nyere Samsung til 5000 kroner, eller en ukendt, kinesisk telefon ved navn Ulefone til 800 kroner?

Statistisk set vil vi danskere først gribe fat i iPhonen, derefter Samsungen og til sidst den ukendte, og det fortæller lidt om vores forbrugssamfund, og hvor vigtigt det velkendte er. Men er en iPhone virkelig 10.000 kroner værd, eller betaler man bare for brandet?

Jeg købte den kinesiske telefon og blev virkelig overrasket over kvaliteten. For 800 kroner fik jeg nogle smarte features som for eksempel face-scan og fingerprint-scan, som er usædvanligt i det prisleje. Hvad får man så for 10.000 kroner hos Apple? En troværdig telefon med lækkert design, face-scan og et uhørt godt kamera og selvfølgelig Apple-logoet. Det ville være fuldstændigt unfair at sammenligne de to telefoner med hinanden, men tanken om at man kan få 12,5 Ulefone-telefoner for én iPhones pris er fuldstændigt uhørt. Hvordan kan det være?

Ifølge Forbes koster det Apple 3000 kroner at producere den omtalte iPhone, hvilket er næsten 200 procent profit. De resterende 7000 kroner ender højst sandsynligt i Apples lomme, men de kan kun være bekendt at sætte prisen så højt på grund af brandet. Man betaler altså ikke bare for selve telefonen, men også for Apple-brandet. Det, der netop gør Apples produkter så specielle, er, at de ikke er kompatible med andre brands. Det vil sige, at Apple-produkter kun arbejder sammen med andre Apple-produkter, hvilket også gælder for deres computere, iPads osv. Det betyder, at deres kunder bliver låst fast i Apple-universet, og derved forpligter sig endnu mere til at være fast tilhænger af brandet.

At brands betyder så meget, gør, at firmaer som Apple kommer til at lægge større fokus og flere penge på brandingen og reklameringen. Det er jo tydeligvis det, der virker. Selve telefonerne bliver der altså stillet færre krav til, og det kan blandt andet betyde, at prisen bliver tårnhøj. Det er jeg selvfølgelig modstander af, for jeg vil gerne have en telefon, hvis tekniske kvaliteter nogenlunde hænger sammen med prisen og gerne mere for mindre. Det gælder for alle produkter. Vi som kunder er generelt nødt til at stille nogle flere krav til producenterne.

Kunden kan selvfølgelig finde komfort i at købe et velkendt produkt, men i mine øjne begynder brandingen at tage overhånd og rent faktisk betyde mere end selve produktet. Det er en fuldstændig absurd prioritering, hvis du spørger mig, og jeg vil derfor gerne opfordre dig til at overveje nogle flere muligheder, næste gang du for eksempel skal have en ny telefon. Der findes masser af gode produkter, de er bare ikke blevet brandet godt nok, til at du tror på dem.

Bryd ud af strømmen og spar nogle penge på vejen.