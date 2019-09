Unge stemmer: Er jeg gået af mode?

Læserbrev: Forestil dig fremtiden. Verden er blevet til et digitaliseret samfund. Alle de fysiske butikker i gågaden er for længst svundet ind. Man handler ikke i supermarkeder, men bestiller sine varer over internettet eller bestiller måltidskasser. Nærværet mellem os mennesker er forsvundet. Børn leger ikke mere med hinanden, men i stedet med deres elektroniske apparater.

Når jeg tænker tilbage på min barndom, så husker jeg især, hvordan et besøg i legetøjsbutikken kunne være månedens største højdepunkt. For mig var det ligesom slaraffenland, et paradisisk sted, hvor man kunne vælge alt fra den nyeste Barbiedukke til brætspillet Twister. Lige så snart man trådte ind i butikken, var det som om, at en verden af leg opslugte mig. Men jeg synes ikke, at man ser denne glæde hos børn i dag, desværre. I dag ser man også eksempler på, hvordan diverse legetøjsbutikker går konkurs. Jeg bor i en lille landsby, og hvis man blot kørte syv kilometer længere mod sydvest, så kom jeg som lille i paradis, eller rettere sagt ind til byen. Hvis vi skulle flotte os, så kørte vi til Odense, og parkerede bilen ved Toys "R" Us. Som lille var det simpelthen så overvældende at komme ind i den legetøjsbutik. Som en lille 5-årig pige med krøllet hår, så husker jeg hylderne som fem meter høje, legetøj så langt øjet rakte, et farvefyrværkeri af den anden verden. Men dette får nutidens børn desværre ikke oplevelsen af i dag. De fleste fysiske legetøjsbutikker svinder langsomt ind, og finder i stedet for en ny platform, nemlig på internettet.

Jeg synes, det er så ærgerligt og trist, at fremtiden indenfor børnenes verden tager en helt anden drejning. Måske er det fordi, at jeg har svært ved at indse, at børn ikke leger på samme måde, som jeg gjorde, da jeg var lille. De leger via deres elektroniske apparater. Jeg synes efterhånden, at vores samfund er blevet alt for digitaliseret, og det påvirker den nye generation af børn. Nærværet forsvinder nemlig mellem os, og essensen af at lege med fysiske genstande er efterhånden en by i Rusland. Jeg synes faktisk, det er synd for disse børn, som ikke får den samme mulighed som jeg har fået. Jeg synes, at det er synd, at de ikke vil opleve det slaraffenland, som jeg har oplevet. Men igen, måske er det bare mig, som ikke kan indse, hvad børn forbinder med legetøj og socialt nærvær.

Så hvis jeg skulle komme med et bud på, hvordan fremtiden skal formes, så skal de gode gamle traditioner bibeholdes. Der skal stadig være fysiske butikker i gågaden. Man skal ikke altid bestille sine varer over nettet. Børn behøver ikke kun at have begge øjne rettet mod en skærm, lad dem for guds skyld være børn. Men det vigtigste af det hele: nærværet mellem os mennesker skal ikke erstattes af elektroniske apparater. Men måske er mine holdninger og jeg selv bare gået af mode.