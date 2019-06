Min søster har lige fået sit første job - og det har resulteret i mange ting. Hvor bølgerne ofte førhen gik højt omkring min families spisebord, går snakken nu for det meste på en blanding af makrel, mudder og møg. Vi kan nu bruge hele måltidet på at grine over Anton fra koglestuens kærlighedserklæring til min søster, eller over hvordan lille Mia hældte vådt sand i nakken på sig selv. Ja, job i en børnehave kan vække mange historier og spørgsmål til live. For hvor er det i virkeligheden priviligeret at vokse op i et samfund, hvor der altid har været voksne omkring til at hjælpe, når det drilske snørebånd eller lektierne ikke ville gå op.

Men selvom børn bliver store, følger behovet for andre menneskers hjælp stadig med.

Desværre oplever jeg i dag dog alt for tit voksne, der mere eller mindre har tabt pusten, sat sig på deres hænder og nu bare kigger nikkende, når de unge spurter forbi på hundredmeterbanen ved siden af. Vores klode står i dag på kanten af mange kriser, og her er det desværre ikke nok, at I voksne står klar til at puste på et par uskyldige knæ, hvis jeres børn pludselig vælter.

Alle har et ansvar for vores klode. Ja, I har sikkert hørt det før - det er simpelthen ikke nok at overlade ansvaret til politikerne. Men er det nok at overlade det til jeres børn?

Hver eneste måned finder de internationale klimastrejker sted. Børn og unge fra alle verdens lande deltager, mine venner deltager, jeg deltager. Og min far, han klapper i sine hænder over, at verdens børn tager ansvar, og at de ønsker at skabe en bedre verden, men deltager han selv? Nej. Deltager du?

Det siges, at det tager et århundred at ændre en dyb samfundsnorm. Dette er kvindekampen et godt eksempel på. Det var en lang proces, at give kvinder de samme vilkår som mænd.

I starten stillede kun få kvinder spørgsmål til den samfundsstruktur, de levede under. Men bevægelsen voksede langsomt, og til sidst kæmpede både mænd og kvinder under samme fane. Jeg har ikke noget imod den lange proces, for jeg kan sagtens se den naturlige udvikling af en samfundsændrende bevægelse. Jeg har heller ikke noget imod at være mit samfunds fanebærer, ligesom de kvinder i slutningen af 1800-tallet. Men jeg har også brug for, at I voksne vil gå med i optoget bag mig, så vi kan handle hurtigere. Problemet med klimabevægelsen i forhold til kvindekampen er nemlig, at vi ikke har 100 år. Der skal handles nu.

Ifølge FN's klimarapport fra 2015 skal den globale opvarmning begrænses til maksimum to grader inden år 2100. Som samfundet udvikler sig lige nu, skal dette opfattes som meget mere end en stor mundfuld. Dette er vores politikere klar over. Alligevel formår størstedelen af partiernes klimapolitik ikke at leve op til FN's mål og dermed skabe en holdbar løsning for fremtiden. Klimastrejkerne er altså signalet om, at min generation nægter at stille os tilfredse med den fremtid, politikerne byder os.

Vi behøver ikke at uddanne flere videnskabsmænd og -kvinder, der skal prøve at beregne mere fakta, for vi kender allerede de fakta, vi skal bruge, og vi kender allerede løsningen på problemet. Det er i stedet tiden til, at vi som individer træffer et valg. At beholde skyklapperne på eller at tage et aktivt valg om at kæmpe for de kommende generationers ret til de samme levevilkår, som vi selv er blevet givet. Jeres børn og børnebørns ret.

Tænk hvis den ansvarsløse egoisme blev tilsidesat. Tænk hvis vi strejkede alle sammen.

Ja, lad mig stille ligningen lidt simplere op, så I bedre kan forstå: Bøf, Bali eller børnebørn? Det er jeres valg, ligeså meget som det er mit.