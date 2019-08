Unge Stemmer: Vi er fordommenes marionetdukker

"Fordom, hovedsagelig negativ holdning til et bestemt fænomen eller en bestemt gruppe. En fordom omfatter en række antagelser (stereotypier) om fænomenet eller gruppen, der bliver sat i et bestemt, oftest dårligt lys."

Sådan er ordet fordom defineret i Den Store Danske. Når jeg kigger på beskrivelsen, bliver jeg ilde til mode, for hvem kan være så dum at have fordomme?

Svaret er: Det kan jeg.

Selvom jeg så inderligt ville ønske, at jeg var fordomsfri, så er jeg det langt fra, og det vil jeg mene, at de fleste er.

Vi er alle et produkt af vores opvækst, omgangskreds, levestandarder og politiske overbevisninger. Og jeg vil da ikke være bleg for at indrømme, at en af mine fordomme handler om hjemløse, eller en af mine tidligere fordomme. Jeg havde det syn på hjemløse, at de drak og tog stoffer, og hvis de ikke gjorde det, havde de i hvert fald gjort det tidligere i deres liv, og derfor var de endt i denne situation. Jeg havde på ingen måder tænkt, at de kunne være havnet i sådan en forfærdelig situation på andre måder.

For nogle år siden var jeg i New York med min familie, og som alle andre newyorkere skulle vi tage subwayen. Min mor, far og lillesøster går ind først, og jeg kommer daskende lidt efter. Alle sæderne er taget, og der er selvfølgelig heller ikke plads til at stå op. Et sæde er dog frit, og dette er ved siden af en hjemløs, som ser utrolig skummel ud - endnu en fordom, jeg har mig.

Jeg står og diskuterer med mig selv om, hvorvidt at jeg skal sætte mig der eller lade vær. Mine tanker kører rundt; mon han tager fat i mig, hvis jeg sætter mig der? Kaster han op udover mig? Osv. Efter min heftige debat med mig selv, beslutter jeg mig for at lægge mine fordomme til side og sætte mig hen ved siden af ham. Og til min store overraskelse passede ingen af mine fordomme, og min diskussion i hovedet havde været totalt overflødig.

Denne hjemløse mand er nok den rareste mand, jeg nogensinde har mødt. Vi sad og snakkede hele vejen om alt og intet. Han fortalte mig om hans unge dage, hvor han havde passet heste for en rig herre, og han vidste ikke noget bedre end at løbe rundt med de heste på travbanen. Da vi når det stop, hvor vi skal af, siger jeg farvel og takker for samtalen. Da jeg vender mig om for at gå, mærker jeg en hånd gribe fat om min, og min puls stiger igen, og jeg kan mærke alle fordommene liste sig frem fra det sted, hvor jeg havde gemt dem. Jeg vender mig rundt og kigger på ham, og han siger "you are an angel", og så giver han slip.

Jeg står tilbage og mærker et lille stik indeni, for endnu engang passede mine fordomme ikke.

Dette fik mig til at tænke over, hvordan jeg ser på folk, og på hvordan vi alle ser på hinanden. Vi er fyldt med så mange fordomme i samfundet, og for det meste gavner det ikke, i stedet ødelægger det fællesskabet og synet på verden.

Vi lader fordommene styrer vores liv. Jeg har prøvet så vidt muligt at lægge mine fordomme væk. Jeg indrømmer gerne, at det ikke er lykkedes helt, og det gør det nok aldrig, men hvis man kan nå til det punkt, hvor man bare tænker over det, så tror jeg, at man er nået et godt stykke vej og hvem ved, måske opdager vi en helt ny verden?