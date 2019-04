Unge Stemmer: Konflikt og gensidig respekt

At være konfliktsky er problematisk og skaber større problemer end at være ærlig fra start.

Jeg er også en smule konfliktsky i nogle situationer, men hvis nogen siger eller opfører sig overfor mig på en bestemt måde, så siger jeg fra. Hvis man ikke siger fra, fordi man måske er bange for udfaldet, så bliver det bare ved.

På mit gamle arbejde blev jeg nødt til at sige op grundet skole. Da jeg fortalte min chef, at jeg blev nødt til at sige op, stødte jeg ind i den her konfliktskyhed. Min daværende chef var meget misfornøjet over situationen og begyndte at nedgøre mig personligt. I denne situation kunne jeg ubesværet have svaret ham igen, men konfliktskyheden gjorde, at jeg blot tog imod denne unødvendige kritik i stedet for at stå op for mig selv og have respekt for mig selv.

Det er ikke sværere end at sige, det vil jeg ikke finde mig i. Hvis jeg havde sagt fra overfor min daværende chef, så havde han uden tvivl erkendt, at jeg rent faktisk har status og ikke bare er en medarbejder, han kan sige, hvad han vil til. Men det er også en svær byld at tage hul på, men når det først er gjort, og man sætter sig igennem på denne måde, hver gang nogen kommer med uretmæssigt kritik, så vil jeg antage, at man på kort sigt opretter respekt for sig selv.

Det er vigtigt for mig at sætte en grænse, når den bliver overskredet, men det betyder ikke, man skal være ubehøvlet. Jeg synes, det er vigtigt at have ligeså meget respekt for andre, som man har for sig selv, hvis ikke mere. Det at sige fra på en ligefrem måde kan, selvom det lyder barskt, ikke altid være ens med, at man er respektløs.

Grunden til, at jeg ikke altid siger ordentligt fra, er mest, fordi jeg ikke bryder mig om at stille folk i en akavet situation. Jeg ser ofte, at hvis jeg har sagt fra, at personen sætter sig lidt på halen og måske føler ubehag, grundet at jeg har sat min grænse. Enten det eller også bliver de yderst hidsige over, at jeg har sagt min mening, og at den går imod deres, hvilket også er et slags forsvar, hvis de føler sig angrebet.

Det bedste forsvar er et angreb. Min mening er, at flere burde være mere ligetil. Jeg har en idé om, at mange ligesom jeg ikke har lyst til at få folk til at føle ubehag. Derfor holder jeg tit min mening tilbage, selvom jeg burde sige fra, sætte min grænse. Jeg mener, det er sundt at sige fra, for jeg er sikker på, at respekt bliver opnået, hvis jeg sætter min grænse. Så ved folk, hvor de har mig og er aldrig i tvivl om, hvad de kan sige og ikke sige.