Unge Stemmer: Hvordan er vi os selv?

Mandag den 13. august startede jeg på Svendborg Gymnasium. Jeg var cyklet i skole. Jeg var ikke vant til den lange tur, så sveden piblede af mig, men jeg var forberedt. Jeg havde en ekstra trøje i tasken, der var dog et problem i, at jeg nok skulle have haft mere end en trøje med. For da jeg nærmest badet i sved trådte ind på Svendborg Gymnasium, var jeg i hvert fald ikke klar til at møde min nye klasse, og bare kunne være afslappet og naturlig.

Derfor har jeg også den dybeste respekt for folk, der bare kan være sig selv. Og ikke ændre sig, eller skruer ekstra op for charmen, når de skal møde 30 unge mennesker, de aldrig har mødt før i en klasse. Eller når de skal møde hele deres svigerfamilie for første gang. Jeg har respekt for dem, der ikke sætter den pæneste og høfligste "jeg" op, som de kan. Hvorfor er det, at man skal det? For det er jo alligevel umuligt at holde facaden for evigt? Hvorfor kan man ikke bare være sig selv?

Jeg tror, at det er svært at være 100 procent sig selv, når du møder nogle nye mennesker. Jeg prøver at være mig selv, så godt jeg kan. Men når det meste af det, man tænker på, handler om, hvad andre tænker om en selv, er det svært at sige, at jeg er helt mig selv, når jeg skal være i et nyt fællesskab.

I virkeligheden tror jeg, det at være sig selv også handler om tryghed. At være tryg i det rum du er i med andre. For eksempel skulle jeg forleden være sammen med en pige. Der gik det op for mig, hvor meget jeg egentlig prøvede at være mig selv, men i stedet endte med at blive en helt anden unaturlig udgave af mig selv. Og det tror jeg har meget at gøre med, hvor tryg jeg egentlig følte mig, i det rum jeg var i.

Men sådan er det ikke altid, for tit hvis man møder en med samme interesse som én selv, bliver det hele meget nemmere, fordi der allerede er en naturlig ting at snakke og mødes om, og så er den første barriere allerede brudt, og der sker en positiv selvforglemmelse.

Og det er nok her, vi er allermest os selv, når vi kan slippe for at fokusere og tænke over, hvem vi er. Så det at mødes om noget og have noget at mødes om, er nok den bedste måde at lære at være naturlig på og lære sig selv at kende.