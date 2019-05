Unge Stemmer: Har du tænkt på global opvarmning i dag?

Hvor meget er du og jeg villig til at ofre af vores luksuriøse tilværelse? Behøver vi altid det nyeste af det nye? Behøver vi flyrejser til den anden side af jorden for virkelig at slappe af? Behøver vi at spise kød til hvert måltid for at maden smager godt?

Det er sådan nogle spørgsmål, vi bliver nødt til at stille os selv, når vi snakker om jordens fremtid. Nok tænker du "Åh nej, nu kommer der endnu en frelst idiot/selverklæret ekspert og fortæller mig, hvad jeg må og ikke må", men det må du lede videre efter for at finde. Du skal hellere betragte det her som en almindelig gymnasieelevs ønske om en grønnere og bedre fremtid.

Jeg har ikke ekspertviden om global opvarmning, eller nogen synderlig indsigt i emnet, men jeg ved nok til at anerkende, at det er en kæmpemæssig udfordring for verdenssamfundet, og at global opvarmning vil have fatale konsekvenser for verdensbefolkningen, hvis ikke der gøres noget ved vores levevis.

Vi mærker allerede nogle konsekvenserne. Jeg husker tydeligt, hvordan TV-Avisen har været spækket med nyheder om apokalyptiske skovbrande og orkaner, der hærger over hele verdenen, hvilket egentlig får mig til at tænke over, hvorfor pokker det kan være, politikere verden over kan snakke om, at omlægningen fra fossile brændsler til grøn energi er for dyr? De omkostninger udgør jo en promilledel af de omkostninger global opvarmning vil have for verdenssamfundet.

Men nok om det. Min pointe er bare, at problemet er virkeligt, og at der skal gøres noget ved det, medmindre vi har et ønske om, at vores fremtid skal ligne noget fra en science-fictionfilm. Derudover er min pointe også, at vi er så privilegerede i Danmark, at du og jeg faktisk har råd til at gøre en forskel. Her kan man ofte blive mødt af kommentarer som "Det, at jeg tager cyklen eller bilen, spiser kød eller grøntsager, køber den nyeste telefon eller ej, gør da ingen forskel", men jeg synes, at det er utrolig vigtigt at skrive sig bag øret, at hvis alle nu alligevel - bare her i Danmark - foretog sig nogle små, men vigtige ændringer, ville det gøre en forskel.

Det er jo ikke, fordi vi alle skal være selvforsynende, og det er mere end forståeligt, at det kan være svært at tage sådan nogle valg, når vi lever i et samfund, hvor vi konstant bliver manipuleret til at konsumere. Men jeg føler her, at vi mangler en selvrefleksion. Behøver vi det? Gør det os gladere? Gør det os til bedre mennesker?

Jeg vil gerne undgå at provokere og træde nogen over tæerne, men jeg bliver simpelthen nødt til at skrive det: Kan vi lade være med kun at se tingene ud fra vores egen næsetip, og begynde at anskue problemet i et bredere perspektiv? Millioner af mennesker sulter og tørster på grund af tørke, civilsamfund lammes af naturkatastrofer, biodiversiteten styrtdykker, og de ting, der gør jorden så fantastisk smuk, forsvinder.

Tag nogle valg, gør en forskel. Det er paradoksalt, at emnet kan være så tabubelagt. Det har aldrig været et spørgsmål om, hvorvidt man er en træelskende hippie, fordi man egentlig godt kan se fordelene ved veganisme, eller fordi man fravælger flyrejser. Det er et spørgsmål om jordens og menneskehedens fremtid, og vi burde behandle det sådan.