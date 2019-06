Unge Stemmer: Den uperfekte klumme

Jeg sidder og kigger på et tomt dokument med titlen Klumme. Jeg skriver en sætning, men sletter den hurtigt igen. Jeg formulerer en ny sætning, men kasserer den, inden den overhovedet bliver skrevet ned. Ord og sætninger popper igen og igen op i mit hoved, men ingen når gennem nåleøjet.

Denne klumme er en dansk stil, og den er således mere en obligatorisk opgave end et tilvalg. Emnet var dog frivilligt, men allerede under brainstorming til emnet ramte jeg en mur som Trumps mur mod Mexico. Ikke eksisterende, men alligevel skæbnesvanger for mennesker eller i mit tilfælde for ord.

Ingen emner var gode nok.

Kravene var tårnhøje.

Emnet skulle skille sig ud, for Gud forbyde, at jeg faldt i med mængden.

De mest relevante emner som indvandring, klimaforandringer eller ligestilling blev kasseret for at være "for almindelige". Emnet skulle ligge mig på sinde, men det skulle sandelig også være humoristisk, og det skulle ikke bare være humoristisk for unge, men også for alle de intellektuelle kaffedrikkende avislæsere. Angsten for at vælge et mangelfuldt emne var lige så stor, som angsten for ikke at skrive godt nok er i skrivende stund.

I et samfund, hvor adskillige statistikker viser, at stress og depression forventes at blive de hyppigste årsager til sygdomme i 2020, er det relevant at tænke over, hvad denne angst for at underpræstere betyder for vores stressniveau. Gennem opdragelse og uddannelse er vi blevet trænet til hele tiden at effektivisere og forbedre alt, vi laver. Det skyldes blandt andet, at arbejdsmarkedets største fokuspunkt er konkurrenceevne, og at det derfor ikke længere er nok at producere kvalitet. Kvaliteten skal også produceres hurtigt.

Og det er ikke kun på arbejdet, at du skal præstere til perfektion. Så snart du forlader arbejdspladsen, rammer samfundets andre krav dig hårdt i hovedet. Grundet den evige kamp for den smukke idealkrop skal du ud at have sved på panden.

Når du kommer hjem, kunne du varme en frysepizza, men i stedet laver du en sund, fedtfattig, glutenfri og vegansk speltsalat. Om aftenen ser du TV-avisen for at fremme din globale indsigt, og bagefter løser du kryds og tværs for at stimulere din hjerne.

Først nu er du næsten tilfreds med dig selv.

"Du skal bare gøre det bedste, du kan", har mine forældre altid sagt til mig. Men hvornår er noget "det bedste jeg kan"? Min indre kritiker er altid overbevist om, at jeg kunne gøre det endnu bedre. Måske er det nogle gange godt nok bare at lave en helt almindelig klumme.

Jeg tror, at det perfekte kan blive det godes fjende. Ideen om den perfekte klumme står i vejen for, at jeg skriver en god klumme. Når det sker, øges risikoen for en alt eller intet-kultur, hvor det uperfekte ikke er godt nok, og hvor skellet mellem det perfekte og det gode (men ikke gode nok) menneske øges markant.

Denne klumme er sikkert ikke "det bedste jeg kan", men jeg sender den nu, fordi jeg tror på, at det er sundt.

Husk at more dig over, hvor mange gange denne sikkert mangelfulde afslutning er blevet omformuleret i stræben på den perfekte.