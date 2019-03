Unge Stemmer: Blev han lige chikaneret?

Det er set mange gange før. Vi går ned ad gaden ved højlys dag, og lørdagsindkøbende myremennesker myldrer omkring os. Pludselig siger min veninde lavt, men ikke hviskende: "Der går en fucking lækker fyr forbi os lige om lidt. Til venstre."

Jeg drejer hovedet, og jo, han ser ikke tosset ud. Jeg smiler til min veninde og nikker. Fyren gik ret tæt forbi os. Måske hørte han os.

Scenen skifter, men den er næsten den samme. Jeg går alene gennem den hektiske lørdagstravlhed og tænker på ingenting. Lidt fremme hører jeg pludselig nogen sige til sin kammerat: "Der går en fucking lækker pige forbi os lige nu. Til venstre."

Jeg ser op og får øje på to unge fyre, der har udset sig en eller anden pige. Som et bytte eller måske som en vare i et udstillingsvindue. Klamt, tænker jeg. Perverst. Gement.

Og det er så her - fra den ene scene til den næste - at et stort, diskriminerende tabu træder frem, og når først det er sket, forbliver det smerteligt synligt. Det er her, jeg mærker den tydelige forskel. Fyren sagde intet og viste heller ikke, at han havde hørt os. Måske var der ingen, der bed mærke i, at han helt åbenlyst var blevet tjekket ud, og der var da slet ikke nogen, der gav udtryk for indignation ved, at vi objektgjorde ham på den måde. Men det kan da umuligt passe, at to så tilsyneladende ens situationer kan blive betragtet så forskelligt. Et sted mellem dem ligger et tabu og putter sig, og det er da pænt ærgerligt, at så mange mennesker blot i kraft af deres køn har fået indprentet, at de skal holde kæft og mande sig op, når de lige er blevet udsat for sexchikane.

Forleden hørte jeg i radioen, hvordan mandlige ansatte på plejehjem flere gange havde været udsat for, at ældre, kvindelige beboere tog dem på bagen eller i skridtet. Umiddelbart kunne historien nok afføde lidt spredt latter. Det er sgu en anelse komisk, at nogle ældre damer på et plejehjem synes, at det er en fryd at tage på de ansatte. Hvis vi så vender situationen om, og de unge mænd bliver til unge kvinder, der bliver raget på at nogle ældre mænd, tør jeg vædde med, at latteren forstummer. Så er det også for dårligt, at kvindernes grænser er blevet overskredet så groft, og de skal i hvert fald ikke udsættes for den slags perversiteter.

Selvfølgelig er der problematiske elementer ved vores måde at reagere på i forhold til sexchikane mod kvinder. Var hun udfordrende klædt på? Lagde hun selv op til det? Nej, det gjorde hun ikke, men det er stadig et faktum, at kvinder får større opmærksomhed, og at flere af dem står frem, når de er blevet chikaneret. Alle de tavse mænd og drenge er jo netop tavse, fordi vi fortier, forkaster og bagatelliserer deres oplevelser, og så er det da klart, at det i det offentlige forum primært er kvinder, der bliver hørt og set i forbindelse med seksuel krænkelse.

Her går jeg og synes, at det er klamt og dumt og uacceptabelt, at et par drenge åbent kommenterer en forbipasserende piges udseende, alt imens jeg selv er med til at tjekke en anden fyr ud. Måske skal jeg lige overveje, om den fyr synes, at det er superfedt at blive tjekket ud og kommenteret, selvom det i første omgang kan blive opfattet som smiger.

En anden historie er selvfølgelig, at vi i vores bestræbelser på at lukke ned for chikanen risikerer, at det bliver uacceptabelt at lægge mærke til hinanden: et nyt minefelt af uudforskede tabuer. Lige nu bør vi dog alle tage os sammen og slå et kæmpe hul ind til det tabu, som stadig tårner sig irriterende og bølleagtigt op mellem os og de sexchikanerede mænd.