Til Eftertanke: Vis andre din tillid - det betaler sig

Tillid er en af de bærende søjler i min livsindstilling. En solid søjle, som faktisk rejser sig højere end en del af de andre søjler. Tillid fylder i både mit privatliv og i mit arbejdsliv. Jeg viser mine børn tillid, når jeg overbeviser dem om, at der er masser af ting, som de kan - selv hvis det til tider mere er tvivlen end selvtilliden, som fylder hos dem.

“ Mistilliden får én til at krympe, og den fastlåser og mistænkeliggør, mens tilliden får mennesket til at vokse og frisætter positiv energi til at ville mere.

Jeg har også tillid til, at de på hver deres måde gør sig umage med at være de bedst mulige mennesker ud fra de givne omstændigheder. Jeg har desuden en iboende tillid til, at min bedre halvdel er der for mig - om det så er for at fejre eller for at trøste.

Jeg har tillid til, at mine venner ønsker mig det bedste, og så har jeg en grundfæstet tillid til, at det altid vil kunne betale sig at ønske sig det bedste for mine medmennesker - uanset baggrund. En tillid som jeg tager med mig hver dag på arbejde også.

Men selvom jeg forsøger efter bedste evne at gøre mit for både at skabe og styrke tilliden, så synes jeg faktisk ikke, at den har de bedste vækstvilkår i disse år. Faktisk virker den oftere og oftere skrantende. For eksempel har jeg nogle gange oplevet den haltende, andre gange blind, og der er endda dem, som lader til helt at have mistet den. Det er på ingen måder godt, og det bekymrer mig. For det er ikke mange år siden, at tilliden trivedes trods trange tider. Vi viste den til hinanden og lagde mærke til, hvad tillid faktisk kan, og hvor vigtig den er.

Sådan oplevede jeg det i al fald selv, da Barack Obama fra talerstolen til begejstrede tilhørere tillidsvækkende proklamerede "Yes we can!"

Dengang lod det til, at mange var af den nøjagtige samme overbevisning som jeg: At tilliden ér en bærende søjle i vores samfund, og at vi skal give den næring, så den ikke uddør til fordel for mistillid (og her kunne jeg så skrive noget om Trump, men jeg det har jeg faktisk slet ikke lyst til, for den mistroiske og sølle version af det, der burde være en landsfader fortjener ingen spalteplads i min klumme).

Filosof og teolog K.E. Løgstrup nåede frem til, at menneskers tillid er medfødt, hvorimod mistillid læres under opvæksten.

Mange af de mennesker, som jeg møder i mit arbejde har gennem deres opvækst og liv fået et noget anstrengt forhold til tillid. Så anstrengt, at tillid har ændret sig til mistillid. Tidligere anbragte børnehjemsbørn, som har oplevet svigt fra både forældre og voksne, kan i voksenlivet have umådeligt svært ved at både at modtage og vise tillid, hvilket kan have store personlige konsekvenser.

For mange socialt sårbare, hjemløse og udsatte borgere er tillid alt andet end en bærende søjle i deres liv. For dem er tillid mere som et skrøbeligt stillads, som de sjældent har tiltroen til holder. Mange af disse mennesker viser og modtager sjældent tillid, da de har brændt broer, skuffet og såret for eksempel deres nærmeste og sig selv. Eller også er den tillid, som de selv har vist andre, ikke blevet honoreret eller respekteret.

Så sker det for mange, at de helt mister den, hvilket oftest resulterer i bristede håb, manglende tiltro og sjælelige sår - mis(tet)tillid hægter sig fast og er svær at slippe af med.

I denne måneds nummer af Hus Forbi skriver redaktør Poul Struve Nielsen i sin leder: "Vis dog hellere en smule tillid til de allermest udsatte. Det er det, de mere end noget andet har brug for."

Til det vil jeg tilføje: Det har både de og alle vi andre brug for, og faktisk viser al erfaring, at tilliden er virkelig godt givet ud. Det betaler sig faktisk at vise tillid. Hos os på museet har vi valgt at erstatte fortidens tvang og mistillid med tryghed og tillid. En ændring, som har ført meget godt med sig. Både for de mennesker, som vi samarbejder med om at formidle forsorgens historie ud fra ofte nære og personlige fortællinger, og også for museet selv som en lærende organisation. For de mennesker, som møder tillid hos os, kan det være de første spæde skridt i retning af at finde både mod og overskud til at ville forme en ny fremtid og skabe nye relationer.

Tillid giver øget livskvalitet og værdighed, og dét, er jeg af den klare overbevisning om, giver både overskud på både det enkelte menneskes konto og på vores samfunds samlede "værdikonto". For museet er den tillid, vi viser, og som vi møder, med til at rykke rammerne for, hvad vi kan skabe, og hvordan vi fortsat kan være et samfundsrelevant og aktuelt museum. I mine øjne er det altså ren win-win at vise tillid. Det kan altså kun betale sig for alle parter.

Så kan I derude, som djævlens advokater over morgenkaffen, måske stille jer selv og hinanden spørgsmålet om, hvorvidt jeg er lidt "blåøjet". Om jeg er blevet påvirket af den berygtede blinde tillid uden selv at opdage det. Om jeg ikke har oplevet livets hårdere lektier og barske realiteter være det sig i privat eller i arbejdsregi. Om jeg ikke har oplevet mistilliden komme ubekvemt snigende. Til de af jer, som måtte tænke således, kan jeg fortælle, at jo det har jeg da.

Jeg har, som alle andre mennesker også har det, oplevet svære stunder, hvor der ikke har været levnet megen plads til min søjle af tillid. Disse erfaringer har dog på ingen måde kunnet fjerne min overbevisning om, at tilliden er trumfen. For der ligger en fundamental væsensforskel i den måde hvorpå henholdsvis tillid og mistillid får et menneske til at føle sig: Mistilliden får én til at krympe, og den fastlåser og mistænkeliggør, mens tilliden får mennesket til at vokse og frisætter positiv energi til at ville mere.

Af de to ting er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, hvad jeg helst selv vil mødes med og møde andre med. Min eftertanke til jer er således: Hav tillid og vis tillid. Det både føles godt og betaler sig.