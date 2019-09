Til Eftertanke: Vil du anbefale mig?

K: Hey.. vil du ikke skrive en anbefaling af mig?

B: Joo.. det gør jeg da gerne. Hvad vil du gerne have at jeg skriver?

K: Det vil være fedt hvis du skriver, at det var et godt kursus, at jeg var en virkelig god underviser, og du fik utrolig meget ud af at være med... Bare tre linjer...

B: Ok.. Jamen, så gør jeg det.

K: Tak.

Vi tror ofte på vores nabo. Altså ham der bor til venstre for os, for han har ingen ukrudt i gårdspladsen, og konen ser ud, som om hun laver god mad til ham. Vi tror på ham, fordi vi har en relation. Vi er trygge ved ham. (Det med ukrudtet er forøvrigt individuelt, men absolut én af de ting der gør, at nogen har mere tillid til andre).

Vi stoler også på vores undervisere, lærere og rådgivere. Dem vi godt kan lide, og som vi har talt godt med. Vi stoler på dem, fordi de har delt deres erfaringer med os. De har lagt hoved på blokken og sagt hvad de mener. Vi tænker, at det er sejt gjort, og derfor vil vi gerne relatere til dem.

Det hele handler om relationer. Det handler om dig og mig. Dem og os. Vi og de. Os to.

Læser du anbefalinger for en vare, du ville købe på nettet, en personlig ydelser, et onlinekursus? Når du slår op på en hjemmeside eller en avis, springer der gode anbefalinger i hovedet på dig. Når vi er internationale, så kalder vi dem "testimonials". Det er ganske det samme som en anbefaling. Vi tror på produkter og ydelser, når mennesker, vi kender, anbefaler dem til os.

Vores relation er alfa omega for at viden bliver evidensbaseret. Vi tror ikke på selv de mest sandsynlige forskningsresultater, hvis ikke relationen er i orden. Derfor er vi vilde med anbefalinger. Derfor slubrer vi de gode råd til os. Vi ønsker at tro på relationen, og tro på at det du siger til mig, det er sandhed. Selvfølgelig er det sandhed. Jeg har jo tillid til dig, og jeg tror på det, du siger.

Vi stoler også på meningen fra mængden af mennesker. Tripadvisor er et rigtig godt eksempel. En lille kro på Nordlangeland har gennem flere måneder fået virkelig dårlige anmeldelser på Tripadvisor fra enkelte sure kunder. Mange ser de dårlige anbefalinger, og mængden afgør derfor, at dette er en dårlig kro. En sjov mand laver fire udsendelser i fjernsynet om gæstfrihed og latter i den lille kro, og mængden af mennesker mener herefter, at det er en oplevelse, de ikke kan være foruden. Vores anbefalinger har virkelig stor betydning for andre menneskers valg. Mængden mener noget.

I går var jeg til møde hos en skoleleder. Hun manglede en god matematiklærer. Efter samtalen kom jeg pludselig i tanke om, at jeg kendte Mads. Han er en virkelig dygtig lærer og måske ville han være et oplagt emne til skolelederens stilling. Jeg skrev straks til Mads og opfordrede ham til at søge stillingen, da jeg mente, at der kunne være et godt match. Jeg skrev også til skolelederen, og fortalte at jeg havde en rigtig god kandidat til hende.

Tror du på, at Mads får jobbet? Der er virkelig stor sandsynlighed for, at det sker. Skolelederen stoler på mig, da vi har et godt professionelt samarbejde. Mads stoler på mig, fordi han er i mit nære netværk, og han har oplevet mig gøre lignende ting før.

Rigtig mange job og opgaver bliver forøvrigt besat gennem netværk.Vi vil gerne arbejde sammen med mennesker, som andre mennesker har anbefalet os.

Når vi anbefaler andre mennesker, så kræver det naturligvis, at vi har tillid til dem, vi anbefaler. Måske tænker du... Hvordan kan jeg vide, om dem, jeg anbefaler, gør deres arbejde godt nok? Hvad nu hvis de laver ged i den, løber med kassen, eller overfalder chefen? Vi ved det ikke, men vi må stole på, at de mennesker vi er sammen med, er gode mennesker. Jeg taler ikke om at være naiv. Jeg taler om at have et godtroende og ærligt hjerte over for andre mennesker. Vi må starte med at have tillid, ellers forpester vi verden med mistillid, utryghed og onde ord.

Anbefalinger er i den nye sociale-medieverden blevet et produkt. Influencers invaderer verden med anbefalinger af alt fra hårtørrer til wellnessophold og restauranter. Influencerindustrien er langt større, end vi tør tænke på. Millioner af sponsorkroner og sponsorerede ydelser flytter hænder hverdag. Betalte anbefalinger er blevet en god forretning.

Influencers er anbefalingernes nye moder Theresa. Vi har alle nogle mennesker, som vi følger og ser op til. Mennesker vi tænker er cool og som gør det ret godt. Det de anbefaler er ihvertfald godt. Intet mindre. Nogen gange bliver vi snydt og det er helt ok. Vi ved det godt. Det er nok mest følelsen af at følge en sej Youtuber eller en Instagram-influencer, der giver os følelsen af at høre til i en flok sammen med andre mennesker. I gamle dage gik man til badminton sammen. I dag følger vi den samme influencer, og lytter til de anbefalinger, der gives her.

Nogen tror på mængden. Nogen elsker Bilka. Andre stikker snuden i Youtube. Hvem og hvad vil du anbefale?