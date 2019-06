Til Eftertanke: Tanker efter valget 2019

Forleden, i godt selskab, talte vi om, hvor vigtigt det er at mødes med mennesker, man ikke normalt snakker med, hvis vi skal flytte holdninger. Det er i mødet, man kommer bag om fordommene.

Vi bor i et lille land, hvor der har været lang demokratisk tradition for at mødes og finde løsninger til fælles bedste, men vi har de senere år talt os fra hinanden og haft tendens til at ville fylde hinanden i fordomsfulde kasser.

Fronterne har været trukket skarpt op og grøfterne gravet dybe mellem by og land. Spelt eller bacon. Kakkelborde eller dansk design. Slavepiskere eller cirkusklovne. Racister eller pladderhumanister. Landmænd skåret over en kam som dyremishandlere og ligeglade med naturen, udlændinge kriminaliseret og syge og arbejdsløse hængt ud som dovne.

Det er ikke et pludseligt anfald af storhedsvanvid, der gør, at jeg citerer mig selv, det handler simpelthen om, at jeg fejrer den begyndende positive forandring, der tilsyneladende er sket ved valget 2019. Blandt andet den engelske presse har forundret rost de danske politikere i høje toner for at kunne sidde dagen efter valget og tale sammen i god tone. Jeg håber den gode tone også kan bruges fornuftigt til at finde pragmatiske løsninger for det fælles bedste, i det ny folketing.

Alt tyder på, at vi danskere er rykket tættere sammen. At vi har sagt nej tak til Trump-stilen og ja tak til at tale ordentligt til og om hinanden. Der er lyseblåt og lyserødt flertal i Folketinget, og mon ikke Lars Løkke, bag sit åbenlyse ønske om at fortsætte ved magten, rent faktisk også har læst danskernes ønske om samling rigtigt.

Jeg er taknemlig for at bo i et land, hvor vi stadig har lødige medier og tv, der kan samle os. Og det har de gjort i hel bogstavelig forstand ved at skabe positivt fokus på det, der samler os, frem for det, der skiller os ad. Vi har ved valget 2019 været uenige sammen.

Ligeså meningsløst, det synes at være at give sig til at hade alle muslimer, ligeså så forkert er det, at negligere de mennesker, der har problemerne inde på livet, hvor de bor. Det er let for os, der bor i fredelige gammeldansker-enklaver at dømme og fordømme.

Det har i en årrække i høj grad været overladt til nogle af de mest sårbare og ressourcesvage danskere, at skulle være rollemodeller og naboer til mange nydanskere. Men at rive ejendomme med nyrenoverede lejligheder ned om ørene på folk der trives, som det for eksempel sker i Kolding og på Lolland i en tid med mangel på gode lejeboliger, der er til at betale for almindelige mennesker, gavner heller ikke balancen i samfundet.

Der er ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti har taget slæbet med at bringe en nødvendig og gavnlig debat om integration, flygtninge og indvandring i Danmark op. Men det er kammet over.

Problemerne tales hele tiden op, og stram, strammere, strammest-konkurrencen er blevet de fleste for meget. Man kan komme til at hade alle nydanskere uden anden grund, end at man er dødtræt af at blive ved med at høre om tørklæder, håndtryk osv. Men tryk avler modtryk, de fleste af os orker simpelthen ikke høre det samme og det samme gentaget længere i en uendelighed.

Integrationsdebatten er overhalet indenom. Det er blevet alment gyldigt, at selvfølgelig skal man ikke bare åbne grænserne på vid gab, selvfølgelig skal der være styr på, hvem der kommer ind i landet, selvfølgelig skal man lære dansk, hvis man vil bo i Danmark, selvfølgelig er det et krav, at man skal tage del i samfundet, gå i skole, uddanne sig tage et arbejde osv.

De krav, der skal modvirke et opdelt samfund, skal vi blive ved at stille, det er vigtigt at uddanne demokratiske forskelstolerante medborgere i en dansk politisk kultur.

Men man kan adressere problemerne, uden til stadighed at generalisere negativt, eller være nedladende.

Ved TV2s folkemøde fulgte vi blandt andet Wassim; en ung mand, der af demokratisk interesse havde taget turen til Kvægtorvet fra den københavnske vestegn. Wassim gik høfligt rundt og opsøgte de forskellige partier og politikere for at blive klogere på, hvor han skulle sætte sit kryds. Blandt andet mødte han Morten Østergård, der gav hånd og tog sig tid til at svare på den unge Wassims spørgsmål.

Senere var vi vidne til, at Wassim høfligt spurgte Rasmus Paludan, om han ville svare på et spørgsmål, men Paludan så bare op og ned af den unge arabisk-udseende mand og svarede affærdigende nej og bekræftede på den måde, hvad fordomme gør.

I den afsluttende debat mellem Løkke og Frederiksen rejste Wassim sig og stillede på flydende dansk spørgsmål til, hvad de to partiledere ville gøre for at sikre de ældre en god pension og alderdom?

Hvis vi skal tage skridtet videre fra fastlåste fordomme, skal det ikke komme bag på os, at Wassim taler flydende dansk og interesserer sig for samfundsspørgsmål, der ikke alene handler om udlændingepolitik.

Rigtig mange nydanskere er jo helt almindelige danske medborgere. Vi er et multietnisk samfund, og et flertal ved valget sagde rungende nej tak til etnisk udrensning. Vi må tage konstruktivt udgangspunkt, hvor vi er.

Der er nok at tage fat på, for det ny folketing, og jeg håber, det vil smøge ærmerne op og arbejde på den vigtige opgave med at skabe et Danmark i balance og som det første begynde arbejdet med en fair udligningsreform, bolig og sundhedspolitik.

Arbejdet med at få skatteunddragere og hvidvaskeres penge tilbage til statskassen kræver også sin mand. Og så gjorde det ikke noget, om den galskab omgående blev stoppet, at man kan skal belønnes med millionbeløb årligt for at have samlet underskrifter og deltaget et par måneder i en valgkamp. Det er at gøre grin med demokratiet og skatteborgernes penge.

Det er midsommer og Danmark bliver ikke smukkere. Det er tid at hvile de politiske ører lidt og nyde de mange skønne steder derude i vores dejlige grønne land. Mit grønne håb er, at vi kommer styrket videre i fællesskab.